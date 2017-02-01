إخلاء القنصلية الإسرائيلية في أمريكا بسبب قنبلة وهذه هي التفاصيل ﻿

كشفت وسائل إعلام أمريكية اليوم الخميس، أن مقر القنصلية الإسرائيلية أخلي في ميامي بالولايات المتحدة عقب ورود بلاغ بوجود قنبلة داخل المبنى، وذلك بعد أن تلقت شرطة فلوريدا تهديدا بوجود قنبلة في ''برج

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كشفت وسائل إعلام أمريكية اليوم الخميس، أن مقر القنصلية الإسرائيلية أخلي في ميامي بالولايات المتحدة عقب ورود بلاغ بوجود قنبلة داخل المبنى، وذلك بعد أن تلقت شرطة فلوريدا تهديدا بوجود قنبلة في "برج العالم الجديد"، المبنى الذي يضم القنصلية الإسرائيلية في ميامي.

ووفقا لوسائل إعلام أمريكية، فقد أخليت القنصلية الإسرائيلية في ميامي، وباشرت الشرطة التحقق من البلاغ.

ومن جهتها، أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية في وقت لاحق، أن التهديد بوجود قنبلة، "مجرد خدعة"، ولا وجود لأي متفجرات في المبنى، حيث كتبت الشرطة في ميامي بعد ذلك عبر تغريدة على موقعها على "تويتر": "الأمور عادت إلى مجراها في المنطقة وفتحت الطرق".



