عاجل..شخص في حالة سكر يعربد في عين السبع بالبيضاء ﻿

شهدت طريق الرباط القديمة بمنطقة عين السبع بالبيضاء، قبل قليل من يومه الخميس، واقعة خطيرة بطلها شخص في حالة سكر طافح.

"شوف تيفي"

شهدت طريق الرباط القديمة بمنطقة عين السبع بالبيضاء، قبل قليل من يومه الخميس، واقعة خطيرة بطلها شخص في حالة سكر طافح.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن هذا الشخص دخل في حالة هستيرية وبدأ بالصراخ قبل أن تتدخل المصالح الأمنية التي منعته من تخريب بعض السيارات.

وأضاف المصدر ذاته بأن الموقوف تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بعد التحقيق معه.