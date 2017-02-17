 عاجل..شخص في حالة سكر يعربد في عين السبع بالبيضاء ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

إخلاء القنصلية الإسرائيلية في أمريكا بسبب قنبلة وهذه هي التفاصيل | دولي

إخلاء القنصلية الإسرائيلية في أمريكا بسبب قنبلة وهذه هي التفاصيل

عاجل..شخص في حالة سكر يعربد في عين السبع بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل..شخص في حالة سكر يعربد في عين السبع بالبيضاء

عاجل وانفراد..قبل موعد الحسم في قضية المجرد..لورا بريول أمام قاضي التحقيق بباريس | ثقافة و فنون

عاجل وانفراد..قبل موعد الحسم في قضية المجرد..لورا بريول أمام قاضي التحقيق بباريس

اعتقال مبحوث عنه في قضية قتل صدفة بالبيضاء وها كيفاش | حوادث و حقوق

اعتقال مبحوث عنه في قضية قتل صدفة بالبيضاء وها كيفاش

خبر عاجل وبالصور.. نايضة بمنطقة مولاي رشيد بين زوج عصابات وها أشنو وقع | مجتمع

خبر عاجل وبالصور.. نايضة بمنطقة مولاي رشيد بين زوج عصابات وها أشنو وقع

مثير وبالفيديو.. كروشيات وتفرشيخ في المجلس البلدي لأزمور وها أشنو وقع | مجتمع

مثير وبالفيديو.. كروشيات وتفرشيخ في المجلس البلدي لأزمور وها أشنو وقع

مثير.. مول سامسونغ كيقلبو عليه البوليس وها علاش | دولي

مثير.. مول سامسونغ كيقلبو عليه البوليس وها علاش

فيديو .. كيف تحضر مباريات كأس القارات في روسيا دون فيزا؟ | منوعات

فيديو .. كيف تحضر مباريات كأس القارات في روسيا دون فيزا؟

عاجل: ترامب لن يستأنف مرسومه حول الهجرة أمام القضاء | دولي

عاجل: ترامب لن يستأنف مرسومه حول الهجرة أمام القضاء

رسالة إلى زعمائنا الحزبيين

عاجل..شخص في حالة سكر يعربد في عين السبع بالبيضاء

بتاريــخ : 17 فبراير 2017 / 00:33 عاجل..شخص في حالة سكر يعربد في عين السبع بالبيضاء | حوادث و حقوق
عاجل..شخص في حالة سكر يعربد في عين السبع بالبيضاء
شهدت طريق الرباط القديمة بمنطقة عين السبع بالبيضاء، قبل قليل من يومه الخميس، واقعة خطيرة بطلها شخص في حالة سكر طافح.

"شوف تيفي"

شهدت طريق الرباط القديمة بمنطقة عين السبع بالبيضاء، قبل قليل من يومه الخميس، واقعة خطيرة بطلها شخص في حالة سكر طافح.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن هذا الشخص دخل في حالة هستيرية وبدأ بالصراخ قبل أن تتدخل المصالح الأمنية التي منعته من تخريب بعض السيارات.
وأضاف المصدر ذاته بأن الموقوف تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بعد التحقيق معه.

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الحراسة النظرية البيضاء عين السبع

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

اعتقال مبحوث عنه في قضية قتل صدفة بالبيضاء وها كيفاش | حوادث و حقوق

اعتقال مبحوث عنه في قضية قتل صدفة بالبيضاء وها كيفاش

خطير.. إيقاف شخصين بسيف كبير في حي مولاي رشيد وها أشنو كانوا كيديرو | حوادث و حقوق

خطير.. إيقاف شخصين بسيف كبير في حي مولاي رشيد وها أشنو كانوا كيديرو

اعتقال مواطنين افريقيين في كازا وها علاش | حوادث و حقوق

اعتقال مواطنين افريقيين في كازا وها علاش

مثير..هذا هو جديد الشبكة الإجرامية الخطيرة المتورطة في سرقة محلات للمجوهرات ووكالات تحويل الأملاك بأكادير | حوادث و حقوق

مثير..هذا هو جديد الشبكة الإجرامية الخطيرة المتورطة في سرقة محلات للمجوهرات ووكالات تحويل الأملاك بأكادير

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

سعد الدين العثماني من قلب أكادير لشوف تيفي..لا جديد في المشاورات الحكومية لحد الساعة | خارج البلاطو
منذ 15 دقيقة

سعد الدين العثماني من قلب أكادير لشوف تيفي..لا جديد في المشاورات الحكومية لحد الساعة

العثماني لشوف تيفي:المغرب تقدم بشكل كبير في مجال الصيد البحري | خارج البلاطو

العثماني لشوف تيفي:المغرب تقدم بشكل كبير في مجال الصيد البحري

الحصاد اليومي : كواليس معرض الصيد البحري بأكادير ..الموعد المتميز على الصعيدين الجهوي و القاري‎ | حصاد اليوم

الحصاد اليومي : كواليس معرض الصيد البحري بأكادير ..الموعد المتميز على الصعيدين الجهوي و القاري‎

شوف الصحافة : القضاء الفرنسي ينتصر للملك محمد السادس | شوف الصحافة

شوف الصحافة : القضاء الفرنسي ينتصر للملك محمد السادس

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

إخلاء القنصلية الإسرائيلية في أمريكا بسبب قنبلة وهذه هي التفاصيل | دولي
منذ 25 دقيقة

إخلاء القنصلية الإسرائيلية في أمريكا بسبب قنبلة وهذه هي التفاصيل

عاجل..شخص في حالة سكر يعربد في عين السبع بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل..شخص في حالة سكر يعربد في عين السبع بالبيضاء

عاجل وانفراد..قبل موعد الحسم في قضية المجرد..لورا بريول أمام قاضي التحقيق بباريس | ثقافة و فنون

عاجل وانفراد..قبل موعد الحسم في قضية المجرد..لورا بريول أمام قاضي التحقيق بباريس

اعتقال مبحوث عنه في قضية قتل صدفة بالبيضاء وها كيفاش | حوادث و حقوق

اعتقال مبحوث عنه في قضية قتل صدفة بالبيضاء وها كيفاش

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.