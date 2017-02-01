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عاجل وانفراد..قبل موعد الحسم في قضية المجرد..لورا بريول أمام قاضي التحقيق بباريس

بتاريــخ : 17 فبراير 2017 / 00:32 عاجل وانفراد..قبل موعد الحسم في قضية المجرد..لورا بريول أمام قاضي التحقيق بباريس | ثقافة و فنون
عاجل وانفراد..قبل موعد الحسم في قضية المجرد..لورا بريول أمام قاضي التحقيق بباريس
علمت''شوف تيفي'' بأن الفتاة الفرنسية لورا بريول التي تتهم الفنان المغربي سعد المجرد باغتصابها وتعنيفها جسديا، مثلت اليوم الخميس أمام قاضي التحقيق بباريس.


"شوف تيفي"

علمت"شوف تيفي" بأن الفتاة الفرنسية لورا بريول التي تتهم الفنان المغربي سعد المجرد باغتصابها وتعنيفها جسديا، مثلت اليوم الخميس أمام قاضي التحقيق بباريس.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فقد استمع قاضي التحقيق للفتاة الفرنسية والمحامي المكلف بالدفاع عنها، موضحا بأن القاضي المذكور طالب بريول بالمثول أمامه مرة ثانية الأسبوع المقبل.
تجدر الإشارة إلى أن الفنان سعد المجرد، سيمثل بدوره أمام قاضي التحقيق في27 من شهر فبراير الجاري.

 

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