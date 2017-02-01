اعتقال مبحوث عنه في قضية قتل صدفة بالبيضاء وها كيفاش ﻿

ألقت فرقة الدراجين التابعة لمنطقة أمن مولاي رشيد ليلة اليوم الخميس القبض على شخص كان يقف وقفة مشبوهة على إحدى الفتيات في الشارع العام، حيث لمحه أحد الدراجين الأمنيين الذي توقف عنده، مطالبا إياه

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ألقت فرقة الدراجين التابعة لمنطقة أمن مولاي رشيد ليلة اليوم الخميس القبض على شخص كان يقف وقفة مشبوهة على إحدى الفتيات في الشارع العام، حيث لمحه أحد الدراجين الأمنيين الذي توقف عنده، مطالبا إياه ببطاقته الوطنية.

وحسب مصدر جيد الاطلاع فإن الشخص الموقوف كان يهم بسرقة الفتاة، في الوقت الذي دافع عن نفسه وقال إنه كان يطلب درهما منها، وعند البحث في هويته تبين أنه مبحوث عنه في قضية قتل بحي البرنوصي، حيث تم اقتياده على الفور لمصلحة المداومة من أجل تعميق البحث معه.