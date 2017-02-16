خبر عاجل وبالصور.. نايضة بمنطقة مولاي رشيد بين زوج عصابات وها أشنو وقع ﻿

يبدو أن حي مولاي رشيد لا حل له لحد الساعة من أجل الحد من الجريمة، حيث حسب مصدر مطلع وقع قبل دقائق حادث خطير بالمسيرة 3 في الحي نفسه، سببه عصابتين تشابكوا مع بعضهم البعض، وروعوا المنطقة بالزنقة 65

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يبدو أن حي مولاي رشيد لا حل له لحد الساعة من أجل الحد من الجريمة، حيث حسب مصدر مطلع وقع قبل دقائق حادث خطير بالمسيرة 3 في الحي نفسه، سببه عصابتين تشابكوا مع بعضهم البعض، وروعوا المنطقة بالزنقة 65 بالضبط.

وتعود تفاصيل الحادث الخطير الذي تدخل الأمن من أجل توقيف هذا التشابك الخطير، والسيطرة على الوضع، بعد سوء تفاهم بين شباب المنطقة، حيث عمد أحدهم على جلب "الحمية" من قلب درب السلطان، والذين جاؤوا محملين بالسيوف والهروات لقلب حي مولاي رشيد، واعتدوا على الآخرين، في حين لم تعرف أسباب هذا التصادم لحد الساعة.

وأضاف المصدر ذاته أنه خلال هذا التدخل الأمني العاجل لاستتباب الأمن بالمنطقة، هجم مجهولون على سيارة تابعة للأمن، واقتلعوا لوحة الأرقام الخاصة بالسيارة ولاذوا بالفرار لوجهة مجهولة.

وتأتي هذه الأحداث الخطيرة، في اليوم الأول من تولي رئيس المنطقة الأمنية "ايت التومي" لمهامه، في هذه المنطقة الخطيرة التي تعرف ارتفاع معدل الجريمة بشكل مخيف، حيث أدى التدخل الأمني العاجل لاعتقال خمسة أشخاص، في حين مازال البحث جاريا على الأشخاص الآخرين.