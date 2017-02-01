مثير وبالفيديو.. كروشيات وتفرشيخ في المجلس البلدي لأزمور وها أشنو وقع ﻿

عادة ما نرى ''الكروشيات'' و''القربالة'' مباشرة في بعض برلمانات أمريكا اللاتينية بين النواب، بل وحتى في بعض برلمانات الدول المتخلفة، لكن ما حدث بأزمور مساء أمس الأربعاء لم يكون برلمانا متخلفا ولا ساحة

شوف تيفي

عادة ما نرى "الكروشيات" و"القربالة" مباشرة في بعض برلمانات أمريكا اللاتينية بين النواب، بل وحتى في بعض برلمانات الدول المتخلفة، لكن ما حدث بأزمور مساء أمس الأربعاء لم يكون برلمانا متخلفا ولا ساحة معركة في بلد آخر، بل في المغرب وبالقرب من الدار البيضاء، حيث اهتز المجلس البلدي لأزمور خلال عقد دورته العادية لشهر فبراير الحالي بـ"البونية" و"تخسار الهضرة" بين الأعضاء "المحترمين".

وكشف فيديو بث على موقع "اليوتوب" حجم "المضاربة" التي وقعت خلال دورة هذا الشهر، حيث كشفت مصادر محلية أن سبب هذا العراك هو مبلغ 50 مليون سنتيم، والذي كان مخصصا للمساحات الخضراء بأزمور، حيث تم اتهام الرئيس بصرف هذا المبلغ على الانتخابات الجزئية التي عرفها الإقليم.