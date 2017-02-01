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مثير.. مول سامسونغ كيقلبو عليه البوليس وها علاش

بتاريــخ : 16 فبراير 2017 / 23:23 مثير.. مول سامسونغ كيقلبو عليه البوليس وها علاش | دولي
مثير.. مول سامسونغ كيقلبو عليه البوليس وها علاش
أصدرت إحدى المحاكم بكوريا الجنوبية اليوم الخميس مذكرة اعتقال في حق رئيس مجموعة سامسونغ غاي واي لي الذي يخضع إلى تحقيق لدوره المزعوم في فضيحة فساد أدت إلى تأييد البرلمان لمساءلة الرئيسة باك جون هاي.

شوف تيفي


أصدرت إحدى المحاكم بكوريا الجنوبية اليوم الخميس مذكرة اعتقال في حق رئيس مجموعة سامسونغ غاي واي لي الذي يخضع إلى تحقيق لدوره المزعوم في فضيحة فساد أدت إلى تأييد البرلمان لمساءلة الرئيسة باك جون هاي.

وكشفت مصادر إعلامية عربية أن مكتب الادعاء الخاص طالب بإصدار مذكرتي الاعتقال في حق مسؤولي سامسونغ، وذلك بتهم من بينها الرشوة بعد أن عرقلت محكمة الشهر الماضي محاولة لاعتقال لي.

جدير بالذكر أن أحد أجهزة سامسونغ الجديدة، عرفت خطأ تقنيا خطيرا، بعد أن أظهرت التجارب أنها تنفجر على غفلة، وهو الشيء الذي جعل الشركة المذكورة تجمع هذا الصنف من الأسواق، مخلفة هذه العملة خسائر فادحة في مالية الشركة.

 

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سامسونج كورياالجنوبية مذكرة اعتقال

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