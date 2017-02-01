عاجل: ترامب لن يستأنف مرسومه حول الهجرة أمام القضاء ﻿

طلبت وزارة العدل الاميركية اليوم الخميس من محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو التخلي عن إلاجراءات المتعلقة بمرسوم الهجرة الذي اصدره الرئيس دونالد ترامب، موضحة أن السلطة التنفيذية تفضل مراجعة

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طلبت وزارة العدل الاميركية اليوم الخميس من محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو التخلي عن إلاجراءات المتعلقة بمرسوم الهجرة الذي اصدره الرئيس دونالد ترامب، موضحة أن السلطة التنفيذية تفضل مراجعة نسختها بدلا من إضاعة الوقت في المحكمة.

وكتب محامو الحكومة في مذكرة إلى المحكمة أنه "بدلا من استمرار الخلاف أمام المحكمة، يعتزم الرئيس إلغاء المرسوم ليقرر بدلا منه مرسوما جديدا منقحا بشكل كبير".