خطير.. إيقاف شخصين بسيف كبير في حي مولاي رشيد وها أشنو كانوا كيديرو ﻿

شوف تيفي
علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن فرقة الدراجين التابعة للأمن العمومي، أوقفت على مستوى شارع خليفة بن اسماعيل بمنطقة مولاي رشيد على مقربة من الملعب، قبل قليل من يومه الخميس شخصين حاملين سيف كبير.
وأضاف المصدر ذاته أن المشتبه بهم الموقوفين، كانوا في حالة سكر طافح، وتحت تأثير المخدرات، حيث روعوا المارة، لكن عناصر الأمن أوقفتهم قبل حدوث كارثة.
جدير بالذكر أن المشتبه بهم تم اعتقالهم وإيداعهم تحت الحراسة النظرية، على أن يتم تقديمهم للعدالة للنظر في التهم الموجه إليهم.
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