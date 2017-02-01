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اعتقال مواطنين افريقيين في كازا وها علاش

بتاريــخ : 16 فبراير 2017 / 21:35 اعتقال مواطنين افريقيين في كازا وها علاش | حوادث و حقوق
اعتقال مواطنين افريقيين في كازا وها علاش
كشف مصدر أمني مطلع لـ''شوف تيفي'' أن مصالح الأمن بحي البرنوصي بالدار البيضاء اعتقلت أخيرا، مواطنين من جنوب الصحراء بعد إخبارية توصلت بها المصالح المذكورة تفيد أن المشتبه فيهما يتاجران في مادة

شوف تيفي


كشف مصدر أمني مطلع لـ"شوف تيفي" أن مصالح الأمن بحي البرنوصي بالدار البيضاء اعتقلت أخيرا، مواطنين من جنوب الصحراء بعد إخبارية توصلت بها المصالح المذكورة تفيد أن المشتبه فيهما يتاجران في مادة الكوكايين.
وأضاف المصدر ذاته أن الموقوفين وجد بحوزتهما لدى توقيفها 25 غرام من مادة الكوكايين، وعند الانتقال إلى منزلهما بحي الوفاق بالبرنوصي، ثم العثور على كمية من قنينات الخمور والويسكي، قبل أن يتم إيداعهما الحراسة النظرية، تحت إشراف النيابة العامة.

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كوكايين اعتقال أمن كازا

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