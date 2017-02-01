إدريس لشكر يرد على تصريحات بن كيران على قناة فرانس 24 ﻿

تستضيف قناة فرانس 24 في برنامج “ضيف ومسيرة”، يوم السبت 18 فبراير، القادم، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية إدريس لشكر.

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تستضيف قناة فرانس 24 في برنامج “ضيف ومسيرة”، يوم السبت 18 فبراير، القادم، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية إدريس لشكر.

وحسب ما نشرته الصفحة الخاصة بإدريس لشكر، فالبرنامج الحواري المطول مدته 45 دقيقة، حيث يستعرض البرنامج الذي يستضيف شخصيات من العالم العربي، للحديث عن مسارهم ومحطات من حياتهم، ومواقف من مختلفة القضايا الراهنة.

وكشفت مصادر مطلعة، أن الكاتب الأول للإتحاد الإشتراكي سافر إلى فرنسا في الأيام الماضية، من أجل تسجيل "برنامج ضيف ومسيرة"، والذي خصص جزء منه لموقف الحزب من مشاورات تشكيل الحكومة، حيث رد إدريس لشكر على تصريحات بن كيران الأخيرة ضده.

هذا، وهاجم إدريس لشكر صبيحة اليوم الخميس من مقبر البرلمان عبد الإله بن كيران والأصوات المطالبة بإبعاد حزب الوردة من التواجد في الحكومة، مصرحا بأن رئيس الحكومة لم يعلن بشكل رسمي معارضته تواجد الإتحاد الإشتراكي في الحكومة المقبلة.





