عاجل.. هذه هي أحكام السجن النافذ في حق 26 متهما من بينهم قاصر في قضايا تتعلق بالإرهاب ﻿

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بمدينة سلا اليوم الخميس، أحكاما تراوحت بين سنتين وسبع سنوات حبسا نافذا في حق 26 متهما من بينهم قاصر، توبعوا في

"شوف تيفي"+"و م ع"

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بمدينة سلا اليوم الخميس، أحكاما تراوحت بين سنتين وسبع سنوات حبسا نافذا في حق 26 متهما من بينهم قاصر، توبعوا في ملفات منفصلة من أجل قضايا لها علاقة بالإرهاب.

وهكذا قضت المحكمة في الملف الأول الذي توبع فيه 14 متهما، بسبع سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الرئيسي ، وست سنوات نافذة في حق المتهم الثاني فيما قضت بأربع سنوات حبسا نافذا في حق 12 متهما بعد مؤاخذتهم من أجل تهم تتعلق ب "تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام ، والإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية" كل حسب المنسوب إليه.

وأصدرت المحكمة في الملف الثاني الذي توبع فيه سبعة متهمين أحكاما تراوحت بين ست سنوات في حق المتهم الرئيسي ،وخمس سنوات حبسا نافذا في حق أربعة متهمين وأربع سنوات نافذة في حق متهم واحد ، وثلاث سنوات حبسا نافذا في حق متهم واحد بعد مؤاخذتهم من أجل تهم "تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية والإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية، وعدم التبليغ عن جريمة إرهابية " كل حسب المنسوب إليه.

وقضت في أربع ملفات منفصلة توبع فيها أربعة متهمين بأحكام تراوحت بين خمس سنوات وأربع سنوات وثلاث سنوات وسنتين حبسا نافذا بعد مؤاخذتهم بما نسب إليهم فيما قضت بسنتين حبسا في حدود سنة نافذة وأخرى موقوفة التنفيذ في حق قاصر توبع من أجل "الإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية".

وكان ممثل النيابة العامة قد التمس إدانة جميع المتهمين من أجل ما نسب إليهم فيما التمس الدفاع تمتيع المتهمين بأقصى ظروف التخفيف.