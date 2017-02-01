صادم...شاب يتجرد من ملابسه بمقر جماعة أكادير بحثا عن الرئيس ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن شابا تجرد من ملابسه بمقر جماعة أورير التابعة ترابيا لأقليم أكادير إداوتنان عشية اليوم الخميس بحثا عن رئيس المجلس والمستشارين بالجماعة، محملا إياهم مسؤولية التهميش والإقصاء

شوف تيفي



علمت ''شوف تيفي'' أن شابا تجرد من ملابسه بمقر جماعة أورير التابعة ترابيا لأقليم أكادير إداوتنان عشية اليوم الخميس بحثا عن رئيس المجلس والمستشارين بالجماعة، محملا إياهم مسؤولية التهميش والإقصاء الذي باتت تعيشه المدينة.

وحسب مصادر من عين المكان، فالشاب كان في حالة هيستيرية وغير عادية أثناء إقتحامه لمقر الجماعة المتواجدة شمال مدينة أكادير في الشريط الساحلي للمحيط الأطلسي، حيث إتجه الشاب نحو القاعة التي تحتضن أشغال الدورة العادية لشهر فبراير التي إنطلقت زوال اليوم الخميس.

وأضاف شاهد عيان في إفادة ''لشوف تيفي'' أن الشاب إقتحم مقر الجماعة وهو يصرخ بالقرب من القاعة التي تحتضن الدورة العادية لشهر فبراير، حيث إنتقد بشدة عمل المجلس الجماعي أغلبية ومعارضة، واصفا إياهم ''بالفاشلين'' في إخراج الجماعة من الأزمة الشديدة التي تتخبط فيها الأنشطة الإقتصادية والتي أثرت بشكل كبير على ساكنة الجماعة.





