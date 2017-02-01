مأساة حقيقة:طفل سوري بثرت ساقاه بسبب القصف يصرخ ويطلب النجدة من والده+فيديو جد مؤلم وصادم ﻿

نشرت العديد من المواقع والصفحات الفايسبوكية اليوم الخميس، مقطع فيديو جد مؤلم وصادم، يظهر طفلا سوريا، بثرت ساقاه خلال هجوم بالصواريخ نفذته طائرات روسية على ريف إدلب بسوريا.

"شوف تيفي"

نشرت العديد من المواقع والصفحات الفايسبوكية اليوم الخميس، مقطع فيديو جد مؤلم وصادم، يظهر طفلا سوريا، بثرت ساقاه خلال هجوم بالصواريخ نفذته طائرات روسية على ريف إدلب بسوريا.

ويظهر هذا الطفل الضحية في هذا الفيديو وهو يصرخ من الألم ويطلب النجدة من والده قائلا " بابا شيلني يا بابا"، إلا أن الأب عجز عن حمله ولم يسمع كلمات الاستغاثة الموجهة إليه.

تجدر الإشارة إلى أن الحرب الدائرة في الأراضي السورية، أسقطت منذ بدايتها قبل5 سنوات الآلاف من الأرواح خاصة في صفوف الأطفال والنساء.