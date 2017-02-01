بلمختار يُقطر الشمع على الأساتذة المتدربين ﻿

كشفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، أن نسبة المشاركة في الإضراب الوطني الذي دعت إليه التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين، لم تتجاوز نسبة 13.95 في المائة، عكس ما ذهبت إليه التنسيقية التي

شوف تيفي: محمد أسوار

كشفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، أن نسبة المشاركة في الإضراب الوطني الذي دعت إليه التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين، لم تتجاوز نسبة 13.95 في المائة، عكس ما ذهبت إليه التنسيقية التي أوردت أن النسبة تجاوزت 90 في المائة ووصفته بـ ''الناجح''.

وقالت الوزارة في بلاغ تتوفر ''شوف تيفي'' على نسخة منه، أنه لم تُسجل، طيلة فترة الإضراب، أي وقفة احتجاجية أو تجمعات عامة أمام المديريات الإقليمية للوزارة.

وأشادت وزارة رشيد بلمختار في بلاغها بما وصفته '' التزام أغلبية الأساتذة بواجبهم المهني النبيل''.