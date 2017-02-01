 مثير..هذا هو جديد الشبكة الإجرامية الخطيرة المتورطة في سرقة محلات للمجوهرات ووكالات تحويل الأملاك بأكادير ﻿
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مثير..هذا هو جديد الشبكة الإجرامية الخطيرة المتورطة في سرقة محلات للمجوهرات ووكالات تحويل الأملاك بأكادير

بتاريــخ : 16 فبراير 2017 / 19:22 مثير..هذا هو جديد الشبكة الإجرامية الخطيرة المتورطة في سرقة محلات للمجوهرات ووكالات تحويل الأملاك بأكادير | حوادث و حقوق
مثير..هذا هو جديد الشبكة الإجرامية الخطيرة المتورطة في سرقة محلات للمجوهرات ووكالات تحويل الأملاك بأكادير
في جديد ما كانت ''شوف تيفي'' سباقة للكشف عنه بخصوص عصابة أكادير الخطيرة، فقد تمكنت المصلحة الولائية الشرطة القضائية بأكادير، مساء أمس الأربعاء من إيقاف 4 أشخاص، يشتبه في صلتهم بالشبكة الإجرامية

"شوف تيفي"

في جديد ما كانت "شوف تيفي" سباقة للكشف عنه بخصوص عصابة أكادير الخطيرة، فقد تمكنت المصلحة الولائية الشرطة القضائية بأكادير، مساء أمس الأربعاء من إيقاف 4 أشخاص، يشتبه في صلتهم بالشبكة الإجرامية المفككة المتورطة في ارتكاب جرائم السرقة الموصوفة من داخل محلات لبيع المجوهرات ومستودعات المواد الغذائية ووكالات تحويل الأموال بمدينة أكادير ونواحيها.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها فقد جرى إيقاف المشتبه فيهم بكل من مدن أكادير وإنزكان وأيت ملول، وذلك بفضل التحريات والأبحاث المتواصلة بخصوص هذه القضية، والتي أظهرت أن الموقوفين يشتبه في تورطهم في شراء وإخفاء الأشياء المتحصلة من عمليات السرقة التي ارتكبها أفراد العصابة المذكورة.

وأضاف المصدر ذاته بأن عمليات التفتيش التي أنجزت بمنزل أحد المشته فيهم، مكنت من ضبط كمية إضافية من الحلي والمجوهرات، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدر بأربعة ملايين سنتيم متحصل هو الآخر من نفس العمليات الإجرامية.

وأشار ذات المصدر إلى أن المشتبه فيهم، تم إخضاعهم تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، بينما تتواصل الأبحاث والتحريات لتحديد جميع الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية.

تجدر الإشارة إلى أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير قد أوقفت يوم الاثنين الماضي ثلاثة أشخاص ينتمون في لشبكة إجرامية خطيرة متورطة في ارتكاب عمليات سرقة بطريقة هوليودية بواسطة الكسر والتي استهدفت وكالتين لتحويل الأموال ووكالة للتأمينات ومحلات لبيع المجوهرات والمواد الاستهلاكية الغذائية.

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مثير..هذا هو جديد الشبكة الإجرامية الخطيرة المتورطة في سرقة محلات للمجوهرات ووكالات تحويل الأملاك بأكادير

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