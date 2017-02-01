خطير.. سائح أجنبي يتعرض للسرقة بآسفي وها شنو وقع ليه ﻿

أفاد مصدر أمني أن مصالح الأمن الإقليمي بمدينة آسفي أحالت على النيابة العامة المختصة، يوم الخميس الماضي، شخصا يشتبه في تنفيذه لعملية سرقة داخل سيارة في ملكية أجنبي بأحد شواطئ المدينة.

شوف تيفي

أفاد مصدر أمني أن مصالح الأمن الإقليمي بمدينة آسفي أحالت على النيابة العامة المختصة، يوم الخميس الماضي، شخصا يشتبه في تنفيذه لعملية سرقة داخل سيارة في ملكية أجنبي بأحد شواطئ المدينة.

وأورد المصدر ذاته أن تفاصيل الواقعة بدأت حين توصلت المصالح الأمنية بشكاية حول تعرض مواطن أجنبي مقيم بالمغرب لسرقة مبلغ مالي وهواتف نقالة من داخل سيارته، مشيرا إلى الأبحاث والتحريات التي أجرتها ذات المصالح، قادت إلى توقيف المشتبه فيه واستعادة جزء من المسروقات.

وبحسب المصدر ذاته، فإن تلك الأبحاث كشفت أن المشتبه به سبق وأن ارتكب سرقة بالعنف في حق أحد الأشخاص بنفس المنطقة، حيث تعرف عليه الضحية فور عرضه عليه.