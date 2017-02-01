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عاجل وانفراد..مديرية الحموشي تتخذ هذه القرارت بخصوص أمنيين بمدينة الدارالبيضاء

بتاريــخ : 16 فبراير 2017 / 19:01 عاجل وانفراد..مديرية الحموشي تتخذ هذه القرارت بخصوص أمنيين بمدينة الدارالبيضاء | مجتمع
عاجل وانفراد..مديرية الحموشي تتخذ هذه القرارت بخصوص أمنيين بمدينة الدارالبيضاء
علمت ''شوف تيفي'' بأن المديرية العامة للأمن الوطني، قامت بتحويل مهام الحبيب الخراف من عميد مركزي لأمن أنفا بالبيضاء إلى رئيس منطقة أمن الحي المحمدي عين السبع، في حين أصبح ''أيت التومي'' رئيس المنطقة

"شوف تيفي"


علمت "شوف تيفي" بأن المديرية العامة للأمن الوطني، قامت بتحويل مهام الحبيب الخراف من عميد مركزي لأمن أنفا بالبيضاء إلى رئيس منطقة أمن الحي المحمدي عين السبع، في حين أصبح "أيت التومي" رئيس المنطقة الأمنية لحي مولاي رشيد مكان عبد الرحيم فقيد.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الأسماء المذكورة، بدأت مهامها في مراكزها الجديدة أمس الأربعاء.


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المغرب شوف تيفي المديرية العامة للأمن الوطني الحبيب الخراف الحموشي الأمن الوطني

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