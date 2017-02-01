وفد أمني وعسكري موريتاني يحل بالرباط لوقف نشاط البوليساريو على الحدود ﻿

أوردت مواقع إعلامية مقربة من الحكومة الموريتانية، أن وفدا أمنيا وعسكريا وصفته ''بالرفيع المستوى'' حل يوم أمس الأربعاء بالعاصمة الرباط في أفق عقد إجتماعات ولقاءات مع المسؤولين المغاربة، عقب التحركات

شوف تيفي



أوردت مواقع إعلامية مقربة من الحكومة الموريتانية، أن وفدا أمنيا وعسكريا وصفته "بالرفيع المستوى" حل يوم أمس الأربعاء بالعاصمة الرباط في أفق عقد إجتماعات ولقاءات مع المسؤولين المغاربة، عقب التحركات الأخيرة التي أقدمت عليها عناصر تابعة للبوليساريو في منطقة الكركرات.

وحسب ذات المصادر، فاللقاءات تأتي في إطارالتنسيق الأمني بين البلدين، حيث تفاجأت موريتانية مؤخرا بتسلل عناصر من البوليساريو إلى شمال موريتانيا بدون إخبار أو ترخيص من الجيش الموريتاني، حيث من المتوقع أن يجري الوفد الأمني الموريتاني سلسلة لقاءات مع نظرائه المغاربة.

وتعد زيارة الوفد الأمني الموريتاني الأولى من نوعها بعد جفاء في العلاقات بين نواكشوط والرباط إمتد لسنوات طويلة، حيث أن الزيارات الأخيرة والمكالمة الهاتفية للملك محمد السادس، مع الرئيس الموريتاني، كان لها دور كبير لعودة المياه إلى مجاريها.

ويرتقب أن يشكل موضوع تسلل ما يسمى "بالجيش الشعبي الصحراوي" لشمال موريتانيا وإستغلاله للمنطقة العازلة بين البلدين للوصول إلى المحيط الأطلسي أهم نقطة في جدول أعمال اللقاءات المرتقبة بين الوفد المغربي والموريتاني، خاصة الأوضاع بمنطقة الكركرات الحدودية.





