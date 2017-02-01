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زعماء سبعة أحزاب بدول غرب إفريقيا يجتمعون بالبرلمان المغربي

بتاريــخ : 16 فبراير 2017 / 18:30 زعماء سبعة أحزاب بدول غرب إفريقيا يجتمعون بالبرلمان المغربي | بوليتيك
زعماء سبعة أحزاب بدول غرب إفريقيا يجتمعون بالبرلمان المغربي
يعقد زعماء الأحزاب الإشتراكية بدول غرب إفريقيا وعلى إمتداد يومين بمقر البرلمان المغربي ندوة تحت شعار ''التعاون ورهانات الأمن والتنمية بإفريقيا الغربية'' بتنظيم من فريق حزب الإتحاد الإشتراكي

شوف تيفي

يعقد زعماء الأحزاب الإشتراكية بدول غرب إفريقيا وعلى إمتداد يومين بمقر البرلمان المغربي ندوة تحت شعار "التعاون ورهانات الأمن والتنمية بإفريقيا الغربية" بتنظيم من فريق حزب الإتحاد الإشتراكي بالبرلمان، وسكرتارية العلاقات الخارجية للحزب.

وكشفت بديعة الراضي عضوة المكتب السياسي لحزب الإتحاد الإشتراكي، أن الندوة تأتي تفعيلا للدبلوماسية الموازية للحزب وكذا التظاهرات واللقاءات التي تعقد في إطار منظمة الأممية الإشتراكية التي يشغل حزب الإتحاد الإشتراكي منصب نائب الرئيس بها.

وأوضحت الراضي في تصريح مقتضب "لشوف تيفي" أن الندوة يحضرها زعماء وقادة سبع دول بغرب إفريقيا، والذين يتبوؤون مراتب متقدمة في الأممية الإشتراكية، وهم البنين، والسنغال، ومالي، الكوت ديفوار، الطوغو، الرأس الأخضر، وبوركينافاصو.

وأفادت الراضي، أن التظاهرة تأتي تزامنا والفرحة العارمة التي عاشها الشعب المغربي وأصدقائه الأفارقة بعد عودة المغرب للإتحاد الإفريقي، حيث ينتظر من الندوة أن تقوي العلاقات الحزبية بين الإتحاد الإشتراكي والأحزاب السياسية لدول غرب إفريقيا.


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