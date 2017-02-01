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عاجل و بالفيديو.. الملك يحل بأكرا في زيارة رسمية لجمهورية غانا

بتاريــخ : 16 فبراير 2017 / 18:26 عاجل و بالفيديو.. الملك يحل بأكرا في زيارة رسمية لجمهورية غانا | بوليتيك
عاجل و بالفيديو.. الملك يحل بأكرا في زيارة رسمية لجمهورية غانا
حل الملك محمد السادس، مرفوقا بالأمير مولاي إسماعيل، عشية اليوم الخميس بأكرا، في زيارة رسمية لجمهورية غانا، في إطار جولة تقوده إلى عدد من الدول الإفريقية الشقيقة.

شوف تيفي:

 

حل الملك محمد السادس، مرفوقا بالأمير مولاي إسماعيل، عشية اليوم الخميس بأكرا، في زيارة رسمية لجمهورية غانا، في إطار جولة تقوده إلى عدد من الدول الإفريقية الشقيقة.

ولدى نزول الملك من الطائرة بمطار كوتوكا الدولي، وجد في استقباله نائب رئيس جمهورية غانا السيد محمدو باوميا. إثر ذلك، تقدم للسلام على جلالة الملك، عدد من سامي المسؤولين الغانيين، قبل أن يتقدم للسلام على جلالته سفير صاحب الجلالة بأكرا السيد حميد شبار، وأعضاء البعثة الدبلوماسية المغربية.

بعد ذلك، تقدم للسلام على نائب رئيس جمهورية غانا أعضاء الوفد الرسمي المرافق لجلالة الملك، والذي يضم على الخصوص، مستشار صاحب الجلالة السيد فؤاد عالي الهمة.

ويضم الوفد الرسمي ايضا السادة صلاح الدين مزوار ، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، ومحمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك بالنيابة، ونبيل بنعبد الله وزير السكنى وسياسة المدينة، وعزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير السياحة بالنيابة، ومولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي ووزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة بالنيابة، والحسين الوردي وزير الصحة، وناصر بوريطة الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، إلى جانب عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية.

وخصص الملك استقبال حماسي داخل المطار، ميزته العروض الفنية التي أدتها إحدى الفرق الفلكلورية المحلية.

وبعد استراحة قصيرة بالقاعة الشرفية لمطار كوتوكا الدولي، تشكل الموكب الرسمي نحو إقامة جلالة الملك، وذلك وسط هتافات وتحايا حشود غفيرة من المواطنين الغانيين والمغاربة الذين حجوا بكثافة للترحيب بمقدم جلالة الملك، متمنين لجلالته مقاما سعيدا بأرض غانا.

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