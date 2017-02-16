عاجل وبالصورة.. ها شنو واقع في الفايسبوك عند لمغاربة ﻿

"شوف تيفي"
تفاجأ العديد من مستخدمي الفايسبوك في هذه اللحظات من يومه الخميس، بعدم قدرتهم على الولوج إلى عدد من الصفحات، نتيجة وقوع خلل على ما يبدو في الموقع الأزرق.
ولم يتم بعد الكشف عن أسباب هذا الخلل، الذي وقع بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار ما حرم عشاق الفايسبوك من متابعة العديد من الصفحات.
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