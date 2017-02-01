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فيديو مثير وصادم..شخص بوجه مكشوف يتجول ويحاول بيع لباس الدرك الملكي داخل سوق بمراكش

بتاريــخ : 16 فبراير 2017 / 17:43 فيديو مثير وصادم..شخص بوجه مكشوف يتجول ويحاول بيع لباس الدرك الملكي داخل سوق بمراكش | حوادث و حقوق
فيديو مثير وصادم..شخص بوجه مكشوف يتجول ويحاول بيع لباس الدرك الملكي داخل سوق بمراكش
نشرت إحدى المواقع الجهوية المراكشية، مقطع فيديو جد صادم ومثير، ظهر خلاله شخص بوجه مكشوف وهو يتجول في أحد الأسواق الشعبية بمدينة مراكش وفي يده لباس خاص بالدرك الملكي قيل بأنه كان يرغب في بيعه.

"شوف تيفي"

 

نشرت إحدى المواقع الجهوية المراكشية، مقطع فيديو جد صادم ومثير، ظهر خلاله شخص بوجه مكشوف وهو يتجول في أحد الأسواق الشعبية بمدينة مراكش وفي يده لباس خاص بالدرك الملكي قيل بأنه كان يرغب في بيعه.

ويظهر هذا الفيديو الذي تبلغ مدته دقيقة واحدة، شخصا يضع نظارة سوداء ويحمل حقيبة رياضية وبيده اللباس العلوي الخاص برجال الدرك الملكي، حيث كان ينوي بيعه بسوق حي الملاح.

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المغرب شوف تيفي الأسواق الشعبية الدرك الملكي مراكش

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