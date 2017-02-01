هذه دلالات زيارة الملك لدول افريقية كانت تعتبر داعمة لـ ''البوليساريو'' ﻿

يرتقب أن يبدأ الملك محمد السادس، يوم غد الجمعة 17 فبراير2017، جولة جديدة في دول شرق إفريقيا، تقوده إلى كل من غانا، غينيا، مالي، الكوت ديفوار، ومالي، وهي دول محسوبة على التيار ''الأنجلوساكسوني''، فيما

شوف تيفي: محمد أسوار

يرتقب أن يبدأ الملك محمد السادس، يوم غد الجمعة 17 فبراير2017، جولة جديدة في دول شرق إفريقيا، تقوده إلى كل من غانا، غينيا، مالي، الكوت ديفوار، ومالي، وهي دول محسوبة على التيار ''الأنجلوساكسوني''، فيما هناك بين هذه الدول من لا تخفي تأييدها المعلن لجبهة ''البوليساريو'' كغانا وزامبيا.

إلى ماذا يسعى الملك محمد السادس في جولته الجديدة؟ وهو الذي حقق مصالحة المغرب مع محيطه الإفريقي، حين استطاع، بفضل جهوده الكبيرة، أن يُعيد المغرب إلى الإتحاد الإفريقي بعد قطيعة دامت أزيد من 30 سنة، وما مغزى زيارة الملك لدول افريقية داعمة '' للبوليساريو''؟.

يرى صبري لحو، الخبير في القانون الدولي والهجرة ونزاع الصحراء، أن الزيارة الملكية الجديدة لدول شرق إفريقيا، تجسد '' في بعدها الأول استمرار وديمومة النهج الجديد الذي سلكه الملك محمد السادس نحو افريقيا، والذي يتخذ منحنى تصاعديا''.

وأضاف لحو، متحدثا ل '' شوف تيفي''، أن سياسة الملك الجديدة نحو دول إفريقيا، يفند '' كل الادعاءات والمزاعم التي كانت تريد أن تجعل من سياسة المغرب الجديدة في افريقيا ذات بعدا وحيدا هو عودة انضمام المغرب إلى الاتحاد الإفريقي''، مشيرا إلى أنه، على عكس ذلك، '' سن سياسة قائمة الذات محددة الأهداف والغايات''.

وشدد المتحدث ذاته على أن الجولة الجديدة للعاهل المغربي تعطي طابعا خاصا على أن شخص الملك '' ''يتدخل كمحرك أساسي وعمود فقري لسياسة المغرب الجديدة نحو محيطه الإفريقي''.

كما أن الزيارة، تحمل بعداآأخر يتمثل في كون المغرب ماض في دعم وتعزيز الائتلاف الذي كوَنه والمبني على الانفتاح على كل الدول الإفريقية بدون استثناء، حيث '' لا يميز بين الحليفة والصديقة أو تلك التي تعاديه''، حيث تعطي مؤشرا آخر، يضيف الخبير ذاته، على أن هناك '' صيرورة في السياسة الجديدة يقودها الملك محمد السادس''.

وأكد المحامي بهيئة مكناس والخبير في الشأن الإفريقي، أن غاية الملك محمد السادس لا تقتصر فقط في الانضمام إلى الاتحاد الإفريقي، كما أن نزاع الصحراء ليس الوحيد في هذه السياسة الجديدة، بل تتعداها لتشمل ما هو اقتصادي وسياسي، والذي لن يخرج عن نطاق ما يصب في صالح إفريقيا بشكل عام.



وحول زيارة الملك محمد السادس لدول معروفة بدعمها '' للبوليساريو'' ضد الوحدة الترابية للمغرب، أوضح لحو أن انفتاح المغرب على الدول التي كانت تناوئ الوحدة الترابية للمملكة وكانت دائما معادية لمصالح المغرب بخصوص الصحراء وتعتبر حليفة لـ''البوليساريو'' والجزائر، يدل على أن المغرب اختار '' عدم الغياب في كل المناحي، وان هذا الانفتاح تريد من خلاله المملكة شغل كل الأمكنة و المجالات وكل الباحات التي كانت فارغة ويستفيد منها خصومها، إذ انه اختار أن يزاحم خصومه في معاقلهم وفي عقر دارهم، واختار بذلك الدول الأنجلوساكسونية ، واختار التواصل معها لأنها كانت مصدر المتاعب والعراقيل والعقبات التي يلاقيها في الملف.''

من جهته، اعتبر عبد الفتاح الفاتيحي، الخبير في قضايا الصحراء والساحل، جولة الملك الجديدة، مؤشر إثبات لـ ''العودة السياسية إلى الإتحاد الإفريقي، وتأكيد على جدية الاهتمام الملكي بتجسيد إستراتيجية تعاون جنوب جنوب على أسس عملية.''.

وشدد بدوره على أن زيارة الملك لدول تعتبرها ''البوليساريو'' محورها الذهبي تأكيد على '' أن عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي ليست طموحا سياسيا نهائيا، بل هو أمر ثانوي نحو مزيدا من علاقات التعاون المغربية الإفريقية''.