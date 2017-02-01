 مديرية الحموشي تعتبر الاتهامات الموجهة لضابط شرطة ممتاز بالناظور بمثابة ''وشاية وتبليغ عن جرائم مفترضة'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل و بالفيديو.. الملك يحل بأكرا في زيارة رسمية لجمهورية غانا | بوليتيك

عاجل و بالفيديو.. الملك يحل بأكرا في زيارة رسمية لجمهورية غانا

إدارة السجن المركزي بأسفي تنفي اتهامات وردت في تسجيلات تداولتها بعض شبكات التواصل الاجتماعي | مجتمع

إدارة السجن المركزي بأسفي تنفي اتهامات وردت في تسجيلات تداولتها بعض شبكات التواصل الاجتماعي

عاجل وبالصورة.. ها شنو واقع في الفايسبوك عند لمغاربة | نت 2.0

عاجل وبالصورة.. ها شنو واقع في الفايسبوك عند لمغاربة

فيديو مثير وصادم..شخص بوجه مكشوف يتجول ويحاول بيع لباس الدرك الملكي داخل سوق بمراكش | حوادث و حقوق

فيديو مثير وصادم..شخص بوجه مكشوف يتجول ويحاول بيع لباس الدرك الملكي داخل سوق بمراكش

هذه دلالات زيارة الملك لدول افريقية كانت تعتبر داعمة لـ البوليساريو | بوليتيك

هذه دلالات زيارة الملك لدول افريقية كانت تعتبر داعمة لـ ''البوليساريو''

مديرية الحموشي تعتبر الاتهامات الموجهة لضابط شرطة ممتاز بالناظور بمثابة وشاية وتبليغ عن جرائم مفترضة | مجتمع

مديرية الحموشي تعتبر الاتهامات الموجهة لضابط شرطة ممتاز بالناظور بمثابة ''وشاية وتبليغ عن جرائم

الملك محمد السادس يبدأ اليوم زيارة رسمية إلى جمهورية غانا | بوليتيك

الملك محمد السادس يبدأ اليوم زيارة رسمية إلى جمهورية غانا

مثير..تصرفيقة حارة من جنيرال جزائري على وجه زعيم البوليساريو ابراهيم غالي وها علاش | دولي

مثير..''تصرفيقة'' حارة من جنيرال جزائري على وجه زعيم البوليساريو ابراهيم غالي وها علاش

سار للمغاربة: القطار السريع يصل إلى أكادير والسكة الحديدية ستمتد إلى الأقاليم الصحراوية | اقتصاد

سار للمغاربة: القطار السريع يصل إلى أكادير والسكة الحديدية ستمتد إلى الأقاليم الصحراوية

رسالة إلى زعمائنا الحزبيين

مديرية الحموشي تعتبر الاتهامات الموجهة لضابط شرطة ممتاز بالناظور بمثابة ''وشاية وتبليغ عن جرائم مفترضة''

بتاريــخ : 16 فبراير 2017 / 17:24 مديرية الحموشي تعتبر الاتهامات الموجهة لضابط شرطة ممتاز بالناظور بمثابة وشاية وتبليغ عن جرائم مفترضة | مجتمع
مديرية الحموشي تعتبر الاتهامات الموجهة لضابط شرطة ممتاز بالناظور بمثابة ''وشاية وتبليغ عن جرائم مفترضة''
أفادت المديرية العامة للأمن الوطني بأنها تعاملت بجدية مع التسجيل الصوتي الذي تداولته منابر إعلامية، والمنسوب لعون سلطة سابق، يتهم فيه موظفي الشرطة بمدينة الناظور، وتحديدا ضابط شرطة ممتاز يعمل

 

شوف تيفي:


أفادت المديرية العامة للأمن الوطني بأنها تعاملت بجدية مع التسجيل الصوتي الذي تداولته منابر إعلامية، والمنسوب لعون سلطة سابق، يتهم فيه موظفي الشرطة بمدينة الناظور، وتحديدا ضابط شرطة ممتاز يعمل بدائرة أمنية، بتعاطي واستهلاك المخدرات، معتبرة هذه التصريحات بمثابة ''وشاية وتبليغ عن جرائم مفترضة''، تقتضي إجراء بحث قضائي بشأنها، للتحقق من صحتها وترتيب المسؤوليات القضائية والإدارية على ضوء نتائج هذا البحث.

وأوضحت المديرية، في بلاغ لها اليوم الخميس، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باشرت إجراء الأبحاث والتحريات في موضوع هذه الاتهامات، تنفيذا لتعليمات كتابية صادرة عن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالناظور، حيث استمعت إلى المبل غ في محضر قانوني، بخصوص اتهاماته الواردة في شريط الفيديو.

كما أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن ضابط الشرطة الممتاز المنسوب إليه تلك الاتهامات، والذي تم ذكره بالاسم، قد تقدم بدوره بشكاية بالقذف في مواجهة صاحب الشريط أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالناظور، حيث تم الاستماع إليه بخصوص شكايته والادعاءات المنسوبة إليه.

وشددت مصالح الأمن الوطني على حرصها استجلاء الحقيقة كاملة في موضوع هذه الاتهامات المتبادلة، مؤكدة في المقابل على أنها ستنتظر نتائج الأبحاث المنجزة في هذه النازلة، تحت إشراف السلطات القضائية المختصة، وذلك ليتسنى لها اتخاذ المتعين قانونيا وإداريا.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب الناظور وشاية أكادير

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

إدارة السجن المركزي بأسفي تنفي اتهامات وردت في تسجيلات تداولتها بعض شبكات التواصل الاجتماعي | مجتمع

إدارة السجن المركزي بأسفي تنفي اتهامات وردت في تسجيلات تداولتها بعض شبكات التواصل الاجتماعي

سائقو الطاكسيات يتوجهون إلى القضاء لوقف تطبيق uber | مجتمع

سائقو الطاكسيات يتوجهون إلى القضاء لوقف تطبيق '' uber''

فيديو جد مؤلم: عندما يبكي الرجال:مغربي كيبكي وسط السبيطار ومراتو كتموت | مجتمع

فيديو جد مؤلم: عندما يبكي الرجال:مغربي كيبكي وسط السبيطار ومراتو كتموت

عاجل..هذا هو جديد النسر الملكي النادر الذي تعرض للتعذيب على يد مجموعة من الشباب بمنطقة الفنيدق | مجتمع

عاجل..هذا هو جديد النسر الملكي النادر الذي تعرض للتعذيب على يد مجموعة من الشباب بمنطقة الفنيدق

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شاهد كيف عامل الملك محمد السادس طفلة صغيرة استقبلته بالورود في مطار غـانا | قنوات أخرى
منذ 22 دقيقة

شاهد كيف عامل الملك محمد السادس طفلة صغيرة استقبلته بالورود في مطار ''غـانا ''

لحظة وصول الملك محمد السادس الى غانا في إطار جولته الإفريقية | قنوات أخرى

لحظة وصول الملك محمد السادس الى غانا في إطار جولته الإفريقية

لحظة وصول الملك محمد السادس الى غانا في إطار جولته الإفريقية | قنوات أخرى

لحظة وصول الملك محمد السادس الى غانا في إطار جولته الإفريقية

لحظة وصول الملك محمد السادس الى غانا في إطار جولته الإفريقية | قنوات أخرى

لحظة وصول الملك محمد السادس الى غانا في إطار جولته الإفريقية

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

زعماء سبعة أحزاب بدول غرب إفريقيا يجتمعون بالبرلمان المغربي | بوليتيك
منذ 50 ثانية

زعماء سبعة أحزاب بدول غرب إفريقيا يجتمعون بالبرلمان المغربي

عاجل و بالفيديو.. الملك يحل بأكرا في زيارة رسمية لجمهورية غانا | بوليتيك

عاجل و بالفيديو.. الملك يحل بأكرا في زيارة رسمية لجمهورية غانا

إدارة السجن المركزي بأسفي تنفي اتهامات وردت في تسجيلات تداولتها بعض شبكات التواصل الاجتماعي | مجتمع

إدارة السجن المركزي بأسفي تنفي اتهامات وردت في تسجيلات تداولتها بعض شبكات التواصل الاجتماعي

عاجل وبالصورة.. ها شنو واقع في الفايسبوك عند لمغاربة | نت 2.0

عاجل وبالصورة.. ها شنو واقع في الفايسبوك عند لمغاربة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.