الملك محمد السادس يبدأ اليوم زيارة رسمية إلى جمهورية غانا ﻿

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة ،أن الملك محمد السادس، ، سيقوم ابتداء من اليوم الخميس، بزيارة رسمية إلى جمهورية غانا في إطار جولة تقوده إلى عدد من الدول الإفريقية الشقيقة.

"شوف تيفي":" و م ع"

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة ،أن الملك محمد السادس، ، سيقوم ابتداء من اليوم الخميس، بزيارة رسمية إلى جمهورية غانا في إطار جولة تقوده إلى عدد من الدول الإفريقية الشقيقة.

وحسب بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة بهذا الخصوص، فإنها تعلن أن الملك محمد السادس، سيقوم ابتداء من يومه الخميس 16 فبراير 2017، بزيارة رسمية إلى جمهورية غانا، في إطار جولة تقوده إلى عدد من الدول الإفريقية الشقيقة، موضحة بأن هذه الزيارة تندرج في سياق تعزيز العلاقات الثنائية التي تجمع المغرب بدول القارة.