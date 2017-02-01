سائقو الطاكسيات يتوجهون إلى القضاء لوقف تطبيق '' uber'' ﻿

أخذ الصراع الدائر بين سائقي سيارات الأجرة وبين شركات النقل عبر التطبيقات الذكية بعدا قضائيا، بعد فصول من المواجهة الشرسة بين الجانبين وصل حد المواجهة المقرونة بالعنف وتبادل الضرب خلال نهاية

شوف تيفي : محمد أسوار

أخذ الصراع الدائر بين سائقي سيارات الأجرة وبين شركات النقل عبر التطبيقات الذكية بعدا قضائيا، بعد فصول من المواجهة الشرسة بين الجانبين وصل حد المواجهة المقرونة بالعنف وتبادل الضرب خلال نهاية الأسبوع الماضي.

وفي هذا الصدد وضعت النقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة شكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، وذلك للمطالبة بوقف التطبيقات التي تشتغل بهما الشركيتين، والتدخل لوضع حد لما تصفه في شكايتها بـ '' المنافسة التخريبية والشرسة التي تقوم بها الشركة الوهمية وغير المرخصة''، في إشارة إلى كل من شركة ''UBER'' و '' KARIM'' التي تشتغلان بنظام التطبيقات الذكية في نقل الزبناء.

ووفقا لما جاء في نص الشكاية التي حصلت عليها'' شوف تيفي''، فإن الشركتين المذكورتين تسببت في تراجع المدخول اليومي لأرباب الطاكسيات جراء ''التضييق على عملهم''.

وذكرت أيضا أن حملات التبليغ وتحرير محاضر لدى الشرطة من قبل سائقي سيارات الأجرة في حق الشركتين، لم يؤثر عليهما، بل'' ازداد نشاطهما وتوسع في المدن الكبرى للمملكة''.

وفي هذا الصدد قال محمد الحراق، الكاتب العام للنقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، إن لجوء نقابيو القطاع للقضاء، جاء على اعتبار أن عمل الشركتين ''غير قانوني''.

وأكد الحراق في تصريح لجريدة ''شوف تيفي''، أن شركة '' UBER'' التي أنشطتها بالرفض في مجموعة من دول العالم، '' ليس لها حق الاشتغال بالمغرب''.

وأضاف أن الدعوى القضائية، المنتظر رفعها بالمحكمة الإدارية ضد الشركتين، يسعى من خلالها مهنيو قطاع سيارات الأجرة، إلى حث اتصالات المغرب على وقف '' التطبيقات الذكية'' التي تشغل عبرهما الشركتين.