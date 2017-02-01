صراع بين قيادات العدالة والتنمية بمراكش بسبب الإعتمادات المالية ﻿

أعلنت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بمراكش، تجميد عضوية مستشار بالمجلس البلدي بالمدينة، بعد إمتناعه عن التصويت على إتفاقية المجلس الجماعي مع نادي الكوكب المراكشي.

شوف تيفي



أعلنت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بمراكش، تجميد عضوية مستشار بالمجلس البلدي بالمدينة، بعد إمتناعه عن التصويت على إتفاقية المجلس الجماعي مع نادي الكوكب المراكشي.

وأفاد بلاغ للكتابة الإقليمية ''للمصباح'' أن قيادات الحزب والمجلس المسير ''وبناءا على العرض المقدم من طرف رئيس فريق مستشاري الحزب بالمجلس الجماعي بمدينة مراكش فإن الكتابة الإقليمية توقفت عند مجريات الجلسة الثانية لدورة فبراير 2017 والتي عرفت تصرفا جديدا للمستشار ''خليل بولحسن'' بخروجه عن إجماع الأغلبية بالمجلس الجماعي، حيث صوت بالامتناع على اتفاقية المجلس الجماعي مع نادي الكوكب المراكشي.''

وأضاف البلاغ، أن الحزب خلال الاجتماع الأخير لفريق مستشاري العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي، قد سبق أن نبه المستشار الجماعي '' خليل بولحسن'' لتصرف مماثل في الجلسة الأولى من دورة المجلس المنعقدة حاليا، حيث تقرر تجميد عضوية المستشار، نظرا لعدم انضباطه لتوجهات الحزب وميثاق منتخبيه''.

وكشف البلاغ عن إحالة ملف المعني بالأمر على هيئة التحكيم الجهوية لاتخاذ ماتراه مناسبا طبقا لقوانين الحزب ومساطره، في حين قالت مصادر مطلعة من المجلس المسير لمراكش، أن قياديي حزب العدالة والتنمية بالمدينة هم من يسيرون المجلس وليس منتخبي الساكنة، حيث لايعقل أن يتم تجميد عضوية مستشار جماعي بسبب رفضه لإعتماد مالي.

وقالت ذات المصادر، أن المستشار سبق له أن رفض عدة قرارات تتعلق بالإعتمادات المالية التي أصبح المجلس المسير يقررها بتوجيهات من خارج أسوار المجلس البلدي لمدينة مراكش، حيث يوجد صراع خفي بين قيادات العدالة والتنمية بمراكش، يطفو على السطح في كل مناسبة يتم فيها تمرير الصفقات أو الإعتمادات المالية في دورات المجلس البلدي لمراكش.





