عاجل وبالصورة.. انتصار جديد للملك محمد السادس في قضية الابتزاز بفرنسا ﻿

أكد موقع ''lepoint'' الفرنسي قبل قليل من يومه الخميس، أن القضاء الفرنسي، قرر قبول التسجيلات التي تثبت تورط الصحافيين الفرنسيين المتهمين بابتزاز الملك محمد السادس.

''شوف تيفي''

أكد موقع ''lepoint'' الفرنسي قبل قليل من يومه الخميس، أن القضاء الفرنسي، قرر قبول التسجيلات التي تثبت تورط الصحافيين الفرنسيين المتهمين بابتزاز الملك محمد السادس.

وأشار الموقع المذكور خلال كشفه عن هذا الانتصار الجديد للمغرب والمغاربة في هذه القضية، إلى فصولها التي ظهرت منذ سنة 2015، حينما قام الصحفيان الفرنسيان إريك لوران وكاترين غراسييه، بعملية ابتزاز القصر الملكي في مبلغ قدره 3 ملايير أورو مقابل عدم نشر كتاب حول الملك محمد السادس.