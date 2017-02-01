بالصورة..هذا هو الشاب الذي قتل في جريمة مروعة بحي مولاي رشيد بالبيضاء ﻿

حصلت ''شوف تيفي'' على صورة الشاب الذي قتل ليلة أمس الأربعاء، بحي الفلاح بمنطقة مولاي رشيد بالبيضاء على يد صديقه عقب تلقيه لطعنة قاتلة على مستوى القلب.

''شوف تيفي'':

حصلت ''شوف تيفي'' على صورة الشاب الذي قتل ليلة أمس الأربعاء، بحي الفلاح بمنطقة مولاي رشيد بالبيضاء على يد صديقه عقب تلقيه لطعنة قاتلة على مستوى القلب.

وفي تفاصيل هذه الجريمة الخطيرة، فإن شابا يبلغ من العمر 18 سنة أقدم على قتل صديقه البالغ قيد حياته هو الآخر 18 سنة بطعنة سكين على مستوى القلب، بعد أن دخل معا في مشادات كلامية، انتهت بارتكاب الجريمة.

وأضافت ذات المصادر أن القاتل وبالرغم من فراره خارج مدينة الدار البيضاء، صوب مدينة سيدي بنور، إلا أن المصالح الأمينة، تمكنت من إيقافه ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بعد التحقيق معه.