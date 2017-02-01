خطير.. انتحارعاملة ب''أوريفلام'' بعين عتيق وهذه التفاصيل المؤلمة ﻿

في خطوة مفاجأة،وضعت عاملة بشركة ''لابينال ماروك'' بعين عتيق حدا لحياتها، بعدما قامت بصب مادة قابلة للإشتعال على جسدها، وأضرمت النار، مخلفة وراءها العديد من التساؤلات.

''شوف تيفي'':

في خطوة مفاجأة،وضعت عاملة بشركة ''لابينال ماروك'' بعين عتيق حدا لحياتها، بعدما قامت بصب مادة قابلة للإشتعال على جسدها، وأضرمت النار، مخلفة وراءها العديد من التساؤلات.

وتعود تفاصيل الحادثة، إلى أن فتاة عشرينية ''م ع'' تسكن بحي المسيرة قامت بحرق نفسها أمام إحدى المؤسسات التعليمية بحي الفتح بالرباط، إذ أنها خرجت من منزل عائلتها بتمارة بعدما أكدت لوالدتها أنها ستذهب لإقتناء مواد التجميل من شركة ''أوريفلام'' التي تربطها بها معاملات تجارية كالعادة، حيث تشتري مواد تجميلية، وتبيعها لزميلاتها بالعمل بعين عتيق، غير أنها وُجدت تحترق بجانب سيارتها، ليتم نقلها في إتجاه مستشفى بن سينا لكنها لفضت أنفاسها الأخيرة متأثرة بحروقها قبل الوصول.

تجدر الإشارة إلى أن المصالح الأمنية فتحت تحقيقا في الحادث، الذي خلف حزنا عميق في نفوس عائلة وزميلات الهالكة بالشركة وخارجها.