خطير.. انتحارعاملة ب''أوريفلام'' بعين عتيق وهذه التفاصيل المؤلمة ﻿

''شوف تيفي'':
في خطوة مفاجأة،وضعت عاملة بشركة ''لابينال ماروك'' بعين عتيق حدا لحياتها، بعدما قامت بصب مادة قابلة للإشتعال على جسدها، وأضرمت النار، مخلفة وراءها العديد من التساؤلات.
وتعود تفاصيل الحادثة، إلى أن فتاة عشرينية ''م ع'' تسكن بحي المسيرة قامت بحرق نفسها أمام إحدى المؤسسات التعليمية بحي الفتح بالرباط، إذ أنها خرجت من منزل عائلتها بتمارة بعدما أكدت لوالدتها أنها ستذهب لإقتناء مواد التجميل من شركة ''أوريفلام'' التي تربطها بها معاملات تجارية كالعادة، حيث تشتري مواد تجميلية، وتبيعها لزميلاتها بالعمل بعين عتيق، غير أنها وُجدت تحترق بجانب سيارتها، ليتم نقلها في إتجاه مستشفى بن سينا لكنها لفضت أنفاسها الأخيرة متأثرة بحروقها قبل الوصول.
تجدر الإشارة إلى أن المصالح الأمنية فتحت تحقيقا في الحادث، الذي خلف حزنا عميق في نفوس عائلة وزميلات الهالكة بالشركة وخارجها.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.