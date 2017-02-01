عاجل.. مصدر قريب من قضية سعد المجرد:''لمعلم'' سيغادر السجن في هذا الموعد ﻿

في جديد قضية سعد المجرد المعتقل بسجن فلوري، من المنتظر أن يعانق الفنان المغربي الحرية في الأيام الخمس الأولى لشهر مارس المقبل.

''شوف تيفي''



في جديد قضية سعد المجرد المعتقل بسجن فلوري، من المنتظر أن يعانق الفنان المغربي الحرية في الأيام الخمس الأولى لشهر مارس المقبل.

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' القريب من القضية، فإن المجرد من المحتمل أن يغادر السجن، حيث سيتابع في حالة سراح نظرا لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي، موضحا بأن قاضي التحقيق إذا ما قرر متابعة ''المعلم'' في حالة اعتقال فهذا يعني بأن هذا الأخير سيكون أمام مأزق كبير

وأمام عقوبة حبسية قاسية بسبب خطورة التهم الموجهة إليه.

تجدر الإشارة إلى أن الفنان المغربي سعد المجرد، سيمثل أمام قاضي التحقيق في 27 من شهر فبراير الجاري، وذلك مباشرة بعد نهاية مدة الحبس الاحتياطي الذي امتد لـ 4 أشهر وبالتحديد منذ نهاية شهر أكتوبر الماضي.