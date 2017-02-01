 فيديو جد مؤلم: عندما يبكي الرجال:مغربي كيبكي وسط السبيطار ومراتو كتموت ﻿
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فيديو جد مؤلم: عندما يبكي الرجال:مغربي كيبكي وسط السبيطار ومراتو كتموت

بتاريــخ : 16 فبراير 2017 / 13:26 فيديو جد مؤلم: عندما يبكي الرجال:مغربي كيبكي وسط السبيطار ومراتو كتموت | مجتمع
فيديو جد مؤلم: عندما يبكي الرجال:مغربي كيبكي وسط السبيطار ومراتو كتموت
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جد مؤلم، ظهر خلاله شخص وهو يبكي بحرقة داخل مركز محمد السادس لعلاج السرطان، بسبب زوجته التي تلفظ أنفاسها الأخيرة.

''شوف تيفي''


تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جد مؤلم، ظهر خلاله شخص وهو يبكي بحرقة داخل مركز محمد السادس لعلاج السرطان، بسبب زوجته التي تلفظ أنفاسها الأخيرة.
وعبر ذات المواطن في هذا الفيديو المؤثر عن حزنه وألمه الكبير بسبب حالة زوجته الصحية المتدهورة نتيجة إصابتها بمرض السرطان وعدم تمكينها من العلاج، طالبا في الوقت ذاته النجدة من الملك محمد السادس والأميرة للا سلمى.
وتفاعل النشطاء بكثافة مع هذا الفيديو،حيث طالب الجميع المسؤولين بالتدخل الفوري والعاجل لتمكين هذه السيدة من العلاج حتى تستطيع عيش حياة طبيعية رفقة زوجها وأبنائها.
المغرب؛ شوف تيفي؛ الزوج؛ الزوجة؛ مركز محمد السادس؛

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السرطان العلاج الأنفاس المتهورة

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