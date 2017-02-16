مثير...العثور على طلاسيم سحرية في الشوكلاطة أهدته فتاة لحبيبها في عيد الحب..وها كيفاش + صور ﻿

بعد يومين على مرور عبد الحب، تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، صورا مثيرة وصادمة في الوقت ذاته، تظهر قيام أحدهم بوضع طلاسيم سحرية على قطع الشوكلاطة .

''شوف تيفي''

بعد يومين على مرور عبد الحب، تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، صورا مثيرة وصادمة في الوقت ذاته، تظهر قيام أحدهم بوضع طلاسيم سحرية على قطع الشوكلاطة .



وحسب ماكشف عنه ناشروا هذه الصور فإن تفاصيلها وقعت بالجارة الجزائر، حيث أهدت فتاة لحبيبها بمناسبة عيد الحب علبة ''شوكولاطة'' من النوع المعروف، وخلال فتحه لها وجد بها طلاسيم سحرية مكتوبة على ظهر قطع هذه الهدية.

وتفاعل النشطاء بكثافة مع هذه الصور، حيث عبر العديد منهم عن استغرابهم الشديد لرغبة البعض في الحفاظ على شريكه باستخدام السحر والشعوذة، في حين اعتبر آخرون الأمر مجرد تفاهة و''تخربيق'' وخزعبلات.

