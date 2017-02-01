 خطير..تسمم 5 أشخاص داخل مقهى معروف بساحة ماريشال بالبيضاء.. وهذه هي التفاصيل ﻿
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خطير..تسمم 5 أشخاص داخل مقهى معروف بساحة ماريشال بالبيضاء.. وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 16 فبراير 2017 / 12:56 خطير..تسمم 5 أشخاص داخل مقهى معروف بساحة ماريشال بالبيضاء.. وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق
خطير..تسمم 5 أشخاص داخل مقهى معروف بساحة ماريشال بالبيضاء.. وهذه هي التفاصيل
علمت ''شوف تيفي'' بأن أحد المقاهي المعروفة بساحة ماريشال بالبيضاء، شهدت في الساعات الأولى من اليوم الخميس، وقوع 5 حالات تسمم.

 ''شوف تيفي'':

 علمت ''شوف تيفي'' بأن أحد المقاهي المعروفة بساحة ماريشال بالبيضاء، شهدت في الساعات الأولى من اليوم الخميس، وقوع 5 حالات تسمم.

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن الأمر يتعلق بفتاتين و3 شبان، أصيبوا بالتسمم عقب تناولهم وجبة داخل المقهى، حيث تم نقلهم إلى إحدى المستشفيات، التي حصلوا بها على العلاجات الضرورية.

وأضاف المصر ذاته بأن المصالح الأمنية، اقتادت صاحب المقهى إلى الدائرة الأمنية الثالثة بالبيضاء، والتي فتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات هذه الواقعة.

 

 

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المغرب شوف تيفي المقهى المستشفيات الإسعافات الضرورية

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