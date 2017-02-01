خطير قيسارية الحي المحمدي تتعرض لهجوم مسلح .. و هذه هي التفاصيل ﻿

تعرضت قيسارية الحي المحمدي بالدار البيضاء ليلة أمس الأربعاء لهجوم مسلح من طرف مجهولين حاولوا السطو على محتويات عدد من المحلات التجارية بالسوق المذكور الذي أغلق أبوابه هذا الصباح.

شوف تيفي:الفطواكي عبدالقادر



تعرضت قيسارية الحي المحمدي بالدار البيضاء ليلة أمس الأربعاء لهجوم مسلح من طرف مجهولين حاولوا السطو على محتويات عدد من المحلات التجارية بالسوق المذكور الذي أغلق أبوابه هذا الصباح.



وأكدت مصادر موثوق لـ''شوف تيفي'' أن المهاجمين الذين كانوا يحملون أسلحة بيضاء هاجموا السوق و الذي كان مغلقا في ساعات متأخرة من ليلة أمس، لكنهم واجهوا مقاومة شرسة من طرف الحراس الليلين الأربعة و الذين قاوموا العصابة المسلحة، التي قررت الانسحاب بعدما أوقعت إصابات في صفوف الحراس.



وأضافت المصادر أن عدد من التجار والباعة توافدوا على السوق المذكور ساعات بعد الحادث للاطمئنان على سلعهم ومحتوياتها التجارية.



وفور علمها بالحادث حلت بعين المكان عناصر الأمن الوطني من أجل التحقيق في تفاصيل هذا الحادث الإجرامي.





