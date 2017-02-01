خطير..مصرع عسكري مغربي وإصابة آخرين ضواحي مدينة الداخلة..وهذه هي التفاصيل الحصرية ﻿

علمت ''شوف تيفي'' بأن منطقة أم ادريكة ضواحي مدينة الداخلة، شهدت بحر هذا الأسبوع، مصرع عسكري من القوات الملكية المغربية المسلحة وإصابة آخرين عقب تعرضهم لحادثة سير جد خطيرة.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' بأن منطقة أم ادريكة ضواحي مدينة الداخلة، شهدت بحر هذا الأسبوع، مصرع عسكري من القوات الملكية المغربية المسلحة وإصابة آخرين عقب تعرضهم لحادثة سير جد خطيرة.

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن العسكريين، كانوا على متن سيارة عسكرية من نوع ''جيب''، إلا أن انقلابها تسبب في مقتل أحدهم على الفور وإصابة آخرين بجروح.

وأضاف المصدر ذاته بأن المصابين، تم نقلهما على وجه السرعة إلى المستشفى العسكري بالداخلة لتلقي العلاجات الضرورية.



