ثلاثة وزراء يلتحقون بأخنوش للتوجه نحو غانا من مدينة أكادير ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة أن كلا من الوزير نبيل بن عبد الله، والحسين الوردي، ومحمد بوسعيد، إلتحقوا بعزيز أخنوش بمدبنة أكادير للتوجه نحو دولة غانا، التي سيحل بها الملك محمد السادس غدا الجمعة في

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" من مصادر مطلعة أن كلا من الوزير نبيل بن عبد الله، والحسين الوردي، ومحمد بوسعيد، إلتحقوا بعزيز أخنوش بمدبنة أكادير للتوجه نحو دولة غانا، التي سيحل بها الملك محمد السادس غدا الجمعة في زيارة رسمية.

وأوضحت ذات المصادر، أن الوزراء المذكورين سيتوجهون نحو العاصمة الغانية أكرا، رفقة رئيس التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، الذي إفتتح يوم أمس الأربعاء الدورة الرابعة لفعاليات المعرض الدولي "أليوتيس".

وأفادت ذات المصادر، أن الوفد الوزاري سينطلق اليوم من مطار المسيرة بأكادير، رفقة عزيز أخنوش الذي سيقود الوفد الوزاري الذي سيسبق وصول الملك للعاصمة الغانية أكرا التي ستشهد لا محالة توقيع عدة إتفاقيات إقتصادية وسياسية غاية في الأهمية..