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يا ربي السلامة: شخص يذبح غريمه أمام المحكمة من الوريد إلى الوريد..فيديو ممنوع على أصحاب القلوب الضعيفة

بتاريــخ : 16 فبراير 2017 / 11:25 يا ربي السلامة: شخص يذبح غريمه أمام المحكمة من الوريد إلى الوريد..فيديو ممنوع على أصحاب القلوب الضعيفة | دولي
يا ربي السلامة: شخص يذبح غريمه أمام المحكمة من الوريد إلى الوريد..فيديو ممنوع على أصحاب القلوب الضعيفة
اهتزت محافظة سوهاج جنوب مصر، أمس الأربعاء، على وقع جريمة قتل بشعة، بطلها مواطن مصري، أقدم على ذبح غريمه بالسكين من الوريد إلى الوريد أمام محكمة الجنايات بسبب تصفية للحسابات.

 ''شوف تيفي'':

اهتزت محافظة سوهاج جنوب مصر، أمس الأربعاء، على وقع جريمة قتل بشعة، بطلها مواطن مصري، أقدم على ذبح غريمه بالسكين من الوريد إلى الوريد أمام محكمة الجنايات بسبب تصفية للحسابات.

وحسب موقع ''العربية.نت'' فقد قال مصدر أمني إن شهود عيان تقدموا ببلاغ لأجهزة الأمن يفيد قيام رجل في العقد الرابع من عمره بذبح آخر أمام محكمة سوهاج وقام بطعنه في رقبته بسكين حادة كما انهال عليه طعنا في الوجه والرأس وعدة مناطق متفرقة.

وأضاف الموقع أن قوات الأمن ألقت القبض على القاتل الذي برر جريمته بوجود ثأر بينهما وأنه انتهز فرصة وجود القتيل أمام المحكمة لحضور جلسة محاكمة شقيقه فانتقم منه بواسطة عدة طعنات أودت بحياته قبل أن ينقله المارة إلى المستشفى جثة هامدة.

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