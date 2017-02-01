 الجزائر تسمح رسمياً للإسلاميين بدخول الانتخابات بلوائح موحدة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الجزائر تسمح رسمياً للإسلاميين بدخول الانتخابات بلوائح موحدة | دولي

الجزائر تسمح رسمياً للإسلاميين بدخول الانتخابات بلوائح موحدة

عاجل:زلزال يضرب تركيا | دولي

عاجل:زلزال يضرب تركيا

حضيو راسكم: شفار عندو موتور كيكريسي الناس في حي سيدي عثمان بالبيضاء.. وها شنو لابس | حوادث و حقوق

حضيو راسكم: شفار عندو موتور كيكريسي الناس في حي سيدي عثمان بالبيضاء.. وها شنو لابس

عاجل..اعتقال الشاب الذي قتل صديقه بحي مولاي رشيد فور وصوله الى مدينة سيدي بنور | حوادث و حقوق

عاجل..اعتقال الشاب الذي قتل صديقه بحي مولاي رشيد فور وصوله الى مدينة سيدي بنور

بالصورة والفيديو.. إلقاء القبض على أربعيني في حالة هستيرية بالدارالبيضاء | حوادث و حقوق

بالصورة والفيديو.. إلقاء القبض على أربعيني في حالة هستيرية بالدارالبيضاء

شباب ورزازات يرسلون برقية عاجلة إلى الملك محمد السادس | مجتمع

شباب ورزازات يرسلون برقية عاجلة إلى الملك محمد السادس

عاجل وبالصور.. اعتقال فتيات و شبان بعد مداهمة مقاهي الشيشا بالدارالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور.. اعتقال فتيات و شبان بعد مداهمة مقاهي الشيشا بالدارالبيضاء

هذا ما فعلته زوجة القجع بعدما دخلو الشفارة لفيلا ديالهم فتمارة | حوادث و حقوق

هذا ما فعلته زوجة القجع بعدما دخلو الشفارة لفيلا ديالهم فتمارة

خاص...وزارة الصحة تلجأ للقضاء للتحقيق في إختلالات مباراة لتوظيف الممرضين بأكادير | بوليتيك

خاص...وزارة الصحة تلجأ للقضاء للتحقيق في إختلالات مباراة لتوظيف الممرضين بأكادير

رسالة إلى زعمائنا الحزبيين

الجزائر تسمح رسمياً للإسلاميين بدخول الانتخابات بلوائح موحدة

بتاريــخ : 16 فبراير 2017 / 10:51 الجزائر تسمح رسمياً للإسلاميين بدخول الانتخابات بلوائح موحدة | دولي
الجزائر تسمح رسمياً للإسلاميين بدخول الانتخابات بلوائح موحدة
أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية، مساء الأربعاء 15 فبراير 2017، الترخيص لتحالفات عقدتها أحزاب إسلامية لدخول الانتخابات النيابية، المقررة مطلع ماي المقبل، بقوائم موحدة.

شوف تيفي

أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية، مساء الأربعاء 15 فبراير 2017، الترخيص لتحالفات عقدتها أحزاب إسلامية لدخول الانتخابات النيابية، المقررة مطلع ماي المقبل، بقوائم موحدة.

ووفق بيان للوزارة، نُشر على موقعها الرسمي،فإن القرار الجديد لعبد العزيز بوتفليقة جاء ''تحسباً لعملية إيداع الترشيحات ورداً على الانشغالات التي طرحتها بعض التشكيلات السياسية بشأن تشكيل تحالفات، تحيط وزارة الداخلية والجماعات المحلية هذه التشكيلات السياسية، علماً بأنه بإمكانها تشكيل تحالفات''.

وأوضح أن ذلك مشروط بـ''أن تكون موقَّعة من قِبل المسؤول الأول لكل حزب سياسي معني، وأن تكتسي طابعاً وطنياً''، حيث أنه ''يجب إرسال وثيقة الإثبات المؤسِّسة لهذا التحالف، موقَّعةً قانوناً من قِبل مسؤولي الأحزاب السياسية المعنيَّة إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، قبل إيداع قوائم الترشيحات، بغرض نشرها وأخذها بعين الاعتبار على مستوى الولايات والدوائر الانتخابية في الخارج''.

وميز التحضيرات لهذه الانتخابات في الجزائر الإعلان عن تحالفات سياسية وانتخابية مست فقط الأحزاب الإسلامية دون غيرها، في غياب نص في قانون الانتخابات يحدد طريقة تشكيل تحالفات وقوائم موحدة، حيث أعلنت جبهة التغيير، التي أسسها وزير الصناعة الأسبق عبد المجيد مناصرة، في 2012، تحالفها مع حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي في البلاد) ودخول الانتخابات البرلمانية بقوائم موحدة، في انتظار عقد مؤتمر وحدة بين الحزبين.

من جهة أخرى، أعلنت 3 أحزاب إسلامية؛ هي: جبهة العدالة والتنمية التي يقودها الشيخ عبد الله جاب الله، وحركة النهضة بقيادة محمد ذويبي، وحركة البناء الوطني (المنشقة عن حركة مجتمع السلم) بقيادة مصطفى بلمهدي، دخول الانتخابات بقوائم موحدة في انتظار الاندماج النهائي في حزب واحد.

كما تحصي الجزائر عشرات الأحزاب والتي توصف بـ''المجهرية''، حيث ظهر بعضها تباعاً منذ 2012، بعد فتح الاعتماد في قانون الأحزاب الجديد إلى جانب أخرى قديمة، لكنها من دون حضور في الساحة السياسية.

وجاء قانون الانتخابات الجديد الصادر صيف 2016، بشروط جديدة لمشاركة أي حزب في الانتخابات، حيث يشترط حصول أي حزب على نسبة 4% من الأصوات في آخر 3 انتخابات وطنية لكي يدخل السباق القادم، وإلا فهو مطالَب بجمع التوقيعات (التوكيلات) لقوائمه.

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الجزائر الإنتخابات القوائم التوقيعات الساحة الجبهة شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل:زلزال يضرب تركيا | دولي

عاجل:زلزال يضرب تركيا

اعتقال شخصين بإسبانيا على صلة بتنظيم الدولة الإسلامية بتعاون مع المغرب | دولي

اعتقال شخصين بإسبانيا على صلة بتنظيم الدولة الإسلامية بتعاون مع المغرب

عاجل: وفاة سفير الإمارات متأثرا بجروحه بعد تفجير إرهابي | دولي

عاجل: وفاة سفير الإمارات متأثرا بجروحه بعد تفجير إرهابي

بالصورة.. ترامب يمنح للمغربة الفرصة للسفر إلى أمريكا دون تأشيرة..حقيقة أم إشاعة؟ | دولي

بالصورة.. ترامب يمنح للمغربة الفرصة للسفر إلى أمريكا دون تأشيرة..حقيقة أم إشاعة؟

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

إلقاء القبض على أربعيني في حالة هستيرية بالدارالبيضاء | بــووز
منذ 3 ساعات

إلقاء القبض على أربعيني في حالة هستيرية بالدارالبيضاء

ضربات الجزاء الهيتشكوكية بين المغرب 10-11 فرنسا | نهائي كأس (ج) العالمية 2017 | قنوات أخرى

ضربات الجزاء الهيتشكوكية بين المغرب 10-11 فرنسا | نهائي كأس (ج) العالمية 2017

شاب روسي يدفن نفسه حيا في نقل مباشر لتصوير حياة القبر | زووم

شاب روسي يدفن نفسه حيا في نقل مباشر لتصوير حياة القبر

عملية القبض على مسلح شارك في الهجوم على سيارة مصفحة لنقل الأموال | زووم

عملية القبض على مسلح شارك في الهجوم على سيارة مصفحة لنقل الأموال

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

الجزائر تسمح رسمياً للإسلاميين بدخول الانتخابات بلوائح موحدة | دولي
منذ 4 دقائق

الجزائر تسمح رسمياً للإسلاميين بدخول الانتخابات بلوائح موحدة

عاجل:زلزال يضرب تركيا | دولي

عاجل:زلزال يضرب تركيا

حضيو راسكم: شفار عندو موتور كيكريسي الناس في حي سيدي عثمان بالبيضاء.. وها شنو لابس | حوادث و حقوق

حضيو راسكم: شفار عندو موتور كيكريسي الناس في حي سيدي عثمان بالبيضاء.. وها شنو لابس

عاجل..اعتقال الشاب الذي قتل صديقه بحي مولاي رشيد فور وصوله الى مدينة سيدي بنور | حوادث و حقوق

عاجل..اعتقال الشاب الذي قتل صديقه بحي مولاي رشيد فور وصوله الى مدينة سيدي بنور

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.