عاجل:زلزال يضرب تركيا ﻿

شوف تيفي: وكالات
ضرب زلزال بقوة 4,6 درجة على مقياس ريختر، ولاية جناق قلعة جنوب غرب مدينة إسطنبول التركية، فجر اليوم الخميس، دون وقوع خسائر.
وذكرت دائرة الزلازل في رئاسة الكوارث والطوارئ التركية أن مركز الزلزال كان في منطقة أيواجيك، على عمق 12,3 كيلومتر تحت سطح الأرض.
وكانت ولاية جناق قلعة قد شهدت خلال الأيام الماضية عدة هزات أرضية، مما أسفر عن وقوع إصابات، وتضرر بعض المنازل في عدد من القرى.
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