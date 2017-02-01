حضيو راسكم: شفار عندو موتور كيكريسي الناس في حي سيدي عثمان بالبيضاء.. وها شنو لابس ﻿

علمت ''شوف تيفي'' بأن الإشارة المرورية الأولى لشارع النيل، شهدت صباح اليوم الخميس، عملية سرقة بطلها شخص على دراجة نارية، أقدم على سرقة هاتف نقال لأحد الأشخاص.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' بأن الإشارة المرورية الأولى لشارع النيل، شهدت صباح اليوم الخميس، عملية سرقة بطلها شخص على دراجة نارية، أقدم على سرقة هاتف نقال لأحد الأشخاص.

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن هذا اللص في عقده الثاني، كان يرتدي ملابس رزقاء خاصة بعمال إصلاح السيارات ''ميكانيك'' ويركب دراجة نارية سوداء اللون من نوع ''سوينغ''، موضحا بأن اللص استغل قيام الضحية بالتحدث عبر هاتفه النقال، ليخطفه بطريقة مثيرة من بين يديه، قبل أن يفر من عين المكان ويتجه داخل أزقة حي سيدي عثمان.

وأضاف المصدر ذاته بأن الضحية، أصيب بالدهشة والصدمة، نتيجة الطريقة التي سرق بها هاتفه النقال، حيث ظل جامدا في مكانه لوقت طويل وهو يحاول أن يستوعب ما وقع له .



