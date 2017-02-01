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عاجل..اعتقال الشاب الذي قتل صديقه بحي مولاي رشيد فور وصوله الى مدينة سيدي بنور

بتاريــخ : 16 فبراير 2017 / 09:47 عاجل..اعتقال الشاب الذي قتل صديقه بحي مولاي رشيد فور وصوله الى مدينة سيدي بنور | حوادث و حقوق
عاجل..اعتقال الشاب الذي قتل صديقه بحي مولاي رشيد فور وصوله الى مدينة سيدي بنور
اعتقال الشخص الذي قتل صديقه بحي مولاي رشيد في مدينة سيدي بنور

شوف تيفي

تمكنت العناصر الأمنية التابعة لمدينة سيدي بنور من توقيف الشاب المتهم بقتل صديقه بمولاي رشيد ليلة الأربعاء/الخميس بواسطة سلاح أبيض ..
وحسب مصادر أمنية فإنه جرى إيقاف الشاب البالغ 18 سنة بإحدى حافلات المسافرين وذلك بعد أن غادر الدارالبيضاء متجها لسيدي بنور حيث تقطن عائلته.
هذا وقد علمت المصالح الأمنية أن الجاني ينحذر من سيدي بنور، ما مكنهم من اعتقاله فور وصوله إلى المدينه.
جدير بالذكر أن منطقة مولاي رشيد بالدارالبيضاء اهتزت على وقع جريمة قتل مروعة بعد خلاف نشب بين صديقين ليقدم واحد منهما عل طعن الآخر على مستوى القلب أردته قتيلا على الفور.

 

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