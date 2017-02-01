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بالصورة والفيديو.. إلقاء القبض على أربعيني في حالة هستيرية بالدارالبيضاء

بتاريــخ : 16 فبراير 2017 / 08:45 بالصورة والفيديو.. إلقاء القبض على أربعيني في حالة هستيرية بالدارالبيضاء | حوادث و حقوق
بالصورة والفيديو.. إلقاء القبض على أربعيني في حالة هستيرية بالدارالبيضاء
ألقت العناصر الأمنية ليلة الأربعاء/ الخميس القبض على أربعيني كان في حالة هستيرية وهو يسهر سلاحا أبيضا من الحجم الكبير بالقرب من الحديقة المتواجدة بمنطقة عين السبع.

شوف تيفي

ألقت العناصر الأمنية ليلة الأربعاء/ الخميس القبض على أربعيني كان في حالة هستيرية وهو يسهر سلاحا أبيضا من الحجم الكبير بالقرب من الحديقة المتواجدة بمنطقة عين السبع.

وحسب مصدر شوف تيفي فإن المعني بالأمر دخل في حالة هيستيرية بسبب مفعول الكحول حيث بدأ يهدد أحد حراس الحديقة المذكورة وبيده سلاحا أبيضا.

هذا وفور توصل السلطات الأمنية بالإخبارية حلت بعين المكان من أجل إيقاف المواطن الذي زرع الخوف في قلوب المارة ليتم اقتياده إلى الدائرة الأمنية الثالثة التابعة لعين السبع من أجل التحقيق معه والتعرف على هويته وفتح تحقيق معه بخصوص المنسوب إليه.

 

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