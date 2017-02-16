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شباب ورزازات يرسلون برقية عاجلة إلى الملك محمد السادس

بتاريــخ : 16 فبراير 2017 / 00:48 شباب ورزازات يرسلون برقية عاجلة إلى الملك محمد السادس | مجتمع
شباب ورزازات يرسلون برقية عاجلة إلى الملك محمد السادس
قرر مجموعة من الشباب ينحدرون من مدينة ورزازات إرسال برقية عاجلة إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس بغرض تخصيص زيارة خاصة للمدينة والوقوف على بعض الأمور التي وصفوها بالكارثية حيث أن معظم

شوف تيفي

 قرر مجموعة من الشباب ينحدرون من مدينة ورزازات إرسال برقية عاجلة إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس بغرض تخصيص زيارة خاصة للمدينة والوقوف على بعض الأمور التي وصفوها بالكارثية حيث أن معظم الجماعات الترابية لورزازات تعاني في صمت حسبهم .

 وأضاف هؤلاء الشباب على أن إقليم ورزازات و سكانها يعانون سياسة التهميش والإقصاءات المتكررة في مجموعة من البرامج الحكومية، حيث أن الإقليم لا يستفيد من التكوينات المرتبطة بسوق الشغل ولا حتى من الفرص الملائمة للإستثمارات المهمة الموجودة بالإقليم، وفيما يلي هذا ما جاء في البرقية الملكية.

  الرسالة الملكية .

 من رئيس المجلس المحلي للشباب بورزازات

 

إلى السدة العالية بالله أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس حفظه الله و أيده

 

الموضوع : طلب زيارة خاصة لإقليم ورزازات

 

سلام تام بوجود مولانا الإمام ,

 

أما بعد ؛ مولاي أمير المؤمنين ، بعد رفع آيات الولاء و الإخلاص لمقامكم العالي بالله و تقديم أزكى التهاني بمناسبة الإنتصار التاريخي على أعداء الوطن و الذي أسفر عنه عودة المملكة المغربية إلى بيته الإفريقي , يشرفني و يسعدني جلالة الملك محمد السادس أن أتقدم لسيادتكم الموقرة بهذا الملتمس المتمثل في تخصيص زيارة خاصة لإقليم ورزازات ، جلالة الملك إن هذا الطلب نابع بالأساس من الوضعية الشبه كارثية التي وصل إليها الإقليم ، فمعظم الجماعات الترابية لورزازات تعاني في صمت.

 

جلالة الملك محمد السادس إن شباب و شابات إقليم ورزازات يعانون سياسات التهميش و الإقصاءات المتكررة في مجموعة من البرامج الحكومية ، فإقليم ورزازات لا يستفيد من مختلف التكوينات المرتبطة بسوق الشغل و لا حتى من فرص ملائمة للإستثمارات المهمة الموجودة بالإقليم .

 

جلالة الملك إن ورزازات تشهد وضعا شبه ميؤوس من حيث الإهتمام بالرأسمال البشري الذي ما فتئ صاحب الجلالة يدعوا إلى تثمينه ، إننا نعيش في ورزازات أقصى مشاهد التهميش في مختلف المجالات.

 

إن الذي دفعني لهذه البادرة هو حبي لوطني و إفتخاري بملكنا سيدنا محمد السادس الذي يعتبر مفخرة للمملكة المغربية بتحقيقكم لإنتصارات تاريخية على أعداء الوحدة الترابية ، حفظكم الله و أعانكم الله على تحقيق التنمية المنشودة لكل ربوع بلدنا ، حفظك الله يا ملكنا و نصرك ، اللهم آمين يارب العالمين .

 

في الختام تقبلوا مني جلالة الملك محمد السادس كامل الإحترام و التقدير ، أدام الله عزكم ، و خلد في الصالحات ذكركم ، و حفظكم بما حفظ به الذكر الحكيم ، حتى تحققوا للمغرب وحدته و إزدهاره ، و لشعبكم سعادته و رقيه ، و أقر عينكم بسمو الأمير الجليل ولي العهد مولاي الحسن ، و آزركم بصنوكم المولاي رشيد ، إنه سميع مجيب . و السلام على المقام العالي بالله و رحمة من الله تعالى و بركاته.

 

خادم الأعتاب الشريفة رضوان جخا

 

رئيس المجلس المحلي للشباب بورزازات

 شباب ورزازات يرسلون برقية عاجلة إلى الملك محمد السادس

 

 

 

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