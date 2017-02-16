عاجل وبالصور.. اعتقال فتيات و شبان بعد مداهمة مقاهي الشيشا بالدارالبيضاء ﻿

شوف تيفي
تشهد في هذه الأثناء مدينة الدارالبيضاء مداهمة مقاهي الشيشا خصوصا بشارع علال بن عبد الله وسط المدينة ب، من طرف قائد مقاطعة درب عمر وأعوان السلطة مرفوقين برجال الأمن الوطني التابعين للدائرة الرابعة.
هذا وعلمت شوف تيفي أن عملية المداهمة لمقاهي الشيشا أسفرت عن إيقاف مجموعة من الفتيات والشباب حيث تم التعرف عن هوياتهم من خلال وثائقهم الرسمية بالإضافة إلى حجز العديد من النرجيلات وكميات مهمة من المعسل.
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