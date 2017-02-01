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هذا ما فعلته زوجة القجع بعدما دخلو الشفارة لفيلا ديالهم فتمارة

بتاريــخ : 15 فبراير 2017 / 23:38 هذا ما فعلته زوجة القجع بعدما دخلو الشفارة لفيلا ديالهم فتمارة | حوادث و حقوق
هذا ما فعلته زوجة القجع بعدما دخلو الشفارة لفيلا ديالهم فتمارة
بعد تعرض فيلا رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي القجع للسرقة على يد مجهولين اليوم الأربعاء، قدمت زوجته شكاية لدى المصالح الأمنية و قدمت لهم كل المعطيات للإمساك بالفاعلين في أقرب وقت.

شوف تيفي

 بعد تعرض فيلا رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي القجع للسرقة على يد مجهولين اليوم الأربعاء، قدمت زوجته شكاية لدى المصالح الأمنية بغرض توقيف الفاعلين في أقرب وقت.

 وعلمت ''شوف تيفي'' أن السارقين استولوا من داخل فيلا القجع الكائنة بشارع الحسن الثاني بتمارة على خزنة حديدية كانت تضم مبالغ مالية مهمة وحلي تعود ملكيتها لزوجة رئيس الجامعة.

ورجحت ذات المصادر أن يكون المبلغ المسروق يبلغ 90 مليون.

 هذا وفور علم السلطات بالحادث ، تم فتح تحقيق في النازلة من أجل الكشف عن هوية المتورطين في السرقة.

 

 

 

 

 

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القجع سرقة فيلا شوف تيفي

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