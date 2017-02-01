خاص...وزارة الصحة تلجأ للقضاء للتحقيق في إختلالات مباراة لتوظيف الممرضين بأكادير ﻿

كشفت مصادر مسؤولة بوزارة الصحة أن مصالح الوزارة لاتستبعد اللجوء للقضاء لكشف واقعة تسجيل مرشحين بأسماء مستعارة لمباراة توظيف ممرضين مجازين من طرف الدولة التي جرت يوم الأحد الماضي بكلية العلوم

شوف تيفي



كشفت مصادر مسؤولة بوزارة الصحة أن مصالح الوزارة لاتستبعد اللجوء للقضاء لكشف واقعة تسجيل مرشحين بأسماء مستعارة لمباراة توظيف ممرضين مجازين من طرف الدولة التي جرت يوم الأحد الماضي بكلية العلوم الإقتصادية والإجتماعية بأكادير.

وأفادت ذات المصادر، أن المصالح المختصة بوزارة الصحة قدمت وعودا للمرشحين المشتكين من إستغلال أرقام بطائقهم الوطنية للتسجيل بأسماء مستعارة في البوابة الإلكترونية للوزارة والخاصة بمباراة توطيف ممرضين مجازين من طرف الدولة بتصحيح أوراق إمتحانهم يدويا والبالغ عددهم 15 مرشحا، فيما زملائهم على المستوى الوطني سيتم تصحيح أوجبتهم آليا.

من جهة ثانية، قال المدير الجهوي للصحة بجهة سوس ماسة، متحدثا بنبرة غاضبة لقناة ''شوف تيفي'' أن جميع أوراق الإمتحان سيتم تصحيحها بشفافية وطبقا للقوانين المؤطرة والمعروفة في هذا الباب، سواء آليا أو يدويا.

وأضاف المدير الجهوي، بأنه يجب القطع مع أسماه'' بالتشويش''، مؤكدا أن أوراق إمتحان المترشحين سيتم تصحيحها بشفافية بما فيها المترشحون الضحايا البالغ عددهم 15 مترشحا.

وقالت إحدى المترشحات لمباراة توظيف الممرضين بأكادير، بأن الضحايا البالغين عددهم 15 مترشحا، سيقومون باللازم، وأن على المسؤولين والوزارة تحمل مسؤوليتهم في الخطأ الذي حرمهم من الإجابة في الورقة المعدة لذات الشأن مثل زملائهم.

هذا، ووجد حوالي 15 مرشحا لمباراة توظيف ممرضين مجازين من الدولة بمدينة أكادير، أرقام بطائقهم التعريفية مسجلة في أوراق الإمتحان لكن بأسماء مستعارة، فيما ربطت ''شوف تيفي'' إتصالات هاتفية متكررة بوزير الصحة ومسؤولين بالوزارة لكن هواتفهم ترن دون مجيب.





