عاجل وخطير.. شاب يقتل صديقه بالسلاح الأبيض بالدارالبيضاء وهذه التفاصيل الخطيرة ﻿

اهتز حي الفلاح بمنطقة مولاي رشيد بالدارالبيضاء وتحديدا بشارع عقيد العلام على وقع جريمة قتل خطيرة بطلها شاب يبلغ من العمر 18 سنة أقدم على قتل صديقه البالغ قيد حياته هو الآخر 18 سنة بطعنة سكين على

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اهتز حي الفلاح بمنطقة مولاي رشيد بالدارالبيضاء وتحديدا بشارع عقيد العلام على وقع جريمة قتل خطيرة بطلها شاب يبلغ من العمر 18 سنة أقدم على قتل صديقه البالغ قيد حياته هو الآخر 18 سنة بطعنة سكين على مستوى القلب.

وفي تفاصيل الجريمة المروعة، دخل الشابين المذكورين في مشادات كلامية قبل أن يُقدم أحدهما على قتل الآخر بواسطة السلاح الأبيض على مستوى القلب، ليلوذ الجاني بالفرار.

وأضافت ذات المصادر أن القاتل وبعد إقدامه على فعلته الشنيعة لاذ بالفرار عند خالته الذي طلب منها أن تسلمه حذاء رياضيا ومبلغا ماليا قبل ذهابه إلى وجهة مجهولة.

هذا وحلت السلطات الأمنية بعين المكان مرفوقين بالوقاية المدنية التي نقلت الضحية إلى مستشفى بن مسيك حيث لفظ أنفاسه الأخيرة بالمستعجلات.

من جهتها فقد قررت المصالح الأمنية التابعة لمنطقة مولاي رشيد القيام بحملة تمشيطية على صعيد المنطقة وخاصة بمحطة ولاد زيان للمسافرين حيث من المحتمل أن يغادر المعني بالأمر الدارالبيضاء.