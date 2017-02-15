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بالصورة..هذا ما قررته الأستاذة ''الكبيرة'' المتهمة بتعنيف الطفلة هبة بعد التهديدات التي تلقتها بمكناس

بتاريــخ : 15 فبراير 2017 / 22:20 بالصورة..هذا ما قررته الأستاذة الكبيرة المتهمة بتعنيف الطفلة هبة بعد التهديدات التي تلقتها بمكناس | مجتمع
بالصورة..هذا ما قررته الأستاذة ''الكبيرة'' المتهمة بتعنيف الطفلة هبة بعد التهديدات التي تلقتها بمكناس
علمت شوف تيفي من مصادر موثوقة أن الأستاذة المتهمة بتعنيف الطفلة هبة التي توفيت الأسبوع المنصرم بمدينة مكناس، قررت إغلاق محلها الكائن بنفس العمارة السكنية التي تقطن بها والذي كان مخصصا لجمع

شوف تيفي

 علمت شوف تيفي من مصادر موثوقة أن الأستاذة المتهمة بتعنيف الطفلة هبة التي توفيت الأسبوع المنصرم بمدينة مكناس، قررت إغلاق محلها الكائن بنفس العمارة السكنية التي تقطن بها والذي كان مخصصا لجمع التبرعات لإصلاح أحد المساجد المتواجدة بمنطقة أكدال.

 وحسب ذات المصادر فإن الأستاذة « الكبيرة » قررت إغلاق محلها خلال اليومين الماضيين بسبب التهديدات التي تلقاها بعد قضية الطفلة هبة ، الشيئ الذي جعلها تُغلقه خوفا من أن يتعرض أحد المسؤولين بالمحل لمكروه.

 هذا وقد خصصت أستاذة اللغة العربية قبل أعوام هذا المحل لفائدة المحسنين لجمع التبرعات لإصلاح أحد المساجد بمدينة مكناس من دون حصولها على أي مبلغ مادي

هذا ما قررته الأستاذة ''الكبيرة'' المتهمة بتعنيف الطفلة هبة بعد التهديدات التي تلقتها بمكناس

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هبة أستاذة محل شوف تيفي

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